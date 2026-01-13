Zdrava gibanica? Da, moguće je – i slasna i dijetalna, a recept je pravo čudo

Donosimo vam recept za zdravu gibanicu kako da je napravite još brže i lakše nego klasičnu jer ne morate da se mučite sa motanjem kora

Od sastojaka za fil su vam potrebne iste namirnice kao i za običnu gibanicu, a caka je u „korama“

Ako vam se jede topla, mirisna, puna sira gibanica, a razmišljate i o tome kako morate da sredite (ili zadržite) svoju liniju, onda pažljivo pročitajte ovo do kraja, prenosi objektiv.rs.

Sigurno razmišljate kako ne bi bilo baš pametno da se u slast bacite na klasičan burek napravljen sa korama za pitu, ali , uvek postoji neko ali u životu – a ovoga puta to „ali“ će vam se dopasti…

Rešenje postoji! Voljenu gibanicu možete da napravite i na malo drugačiji način, koji će omogućiti i uživanje u ukusnoj “gibanici”, a i vitku liniju istovremeno! Dakle, zdrava gibanica je hit među ljubiteljima zdrave ishrane.

Donosimo vam recept za zdravu gibanicu kako da je napravite još brže i lakše nego klasičnu (jer ne morate da se petljate sa ređanjem ili motanjem kora). Od sastojaka za fil su vam potrebne iste namirnice kao i za običnu gibanicu, a caka je u “korama”. Ovde nema pekarskih kora, već pahuljica (kukuruznih ili po želji ovsenih, raženih, itd).

Sastojci za zdravu gibanicu:

3 jaja

400 g svežeg belog sira

300 ml jogurta ili kefira

50 ml maslinovog ili suncokretovog ulja

so (što manje, to bolje, a ako vam je sir slaniji, onda potpuno preskočite dodavanje soli u smesu), prašak za pecivo

300 g kukuruznih pahuljica (pahuljice mogu da budu i ovsene, ražene, heljdine ili od prosa)

Priprema:

Gore navedene sastojke dobro pomešajte, da bi se svi sastojci ravnomern sjedinili. Nakon toga dodajte kukuruzne pahuljice (ili neke druge po izboru, mada su kukuruzne naš favorit), pa opet promešajte.

Prethodno podmazan pleh stavite u rernu da se zagreje oko 5 minuta, pa smesu prebacite u pleh.

Pecite na 200 stepeni, oko 30-ak minuta (tačno vreme zavisi od jačine vaše rerne).

