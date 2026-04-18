Zapečena piletina sa pečurkama i sirom, brz i ukusan obrok iz rerne

Brz, ukusan i kvalitetan ručak koji se brzo sprema. Zapečena piletina sa pečurkama i sirom oduševiće i vas i ukućane.

Ukoliko tražite jednostavan, a zasitan ručak koji se priprema bez puno komplikacija, ovaj recept je pravi izbor. Zapečena piletina sa pečurkama i sirom sprema se veoma jednostavno i što je najvažnije, brzo.

Kombinacija sočne piletine, pečuraka i kremaste smese od jaja i jogurta daje savršen balans ukusa, dok zapečeni sir na vrhu donosi neodoljivu hrskavu koricu.

Idealan je za porodični ručak ili večeru kada nemate mnogo vremena za kuvanje.

Zapečena piletina sa pečurkama i sirom – Sastojci:

500 g pilećeg belog mesa

200 g pečuraka

250 g grčkog jogurta

4 jaja

70–100 g rendane mocarele ili edamera (može i neki drugi koji se lepo topi)

so i biber po ukusu

začini po želji (beli luk u prahu, suvi začin, peršun…)

Priprema:

Pileće belo meso i pečurke iseckajte na sitnije komade. Prebacite ih u podmazanu tepsiju, posolite, pobiberite i dodajte začine po želji, pa sve dobro promešajte.

U posebnoj posudi umutite jaja i grčki jogurt dok ne dobijete ujednačenu smesu. Prelijte preko piletine i pečuraka, pa lagano rasporedite da sve bude ravnomerno pokriveno.

Na kraju pospite rendani sir preko cele površine. Stavite u prethodno zagrejanu rernu na 180°C i pecite oko 35–40 minuta, dok ne dobije lepu zlatnu koricu.

Nakon pečenja ostavite jelo da se kratko prohladi, kako bi se lakše seklo i posluživalo. Servirajte toplo uz salatu po izboru.

Vreme pripreme: 10 minuta + 40 minuta pečenje

