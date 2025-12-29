Korejski specijalitet od kupusa jedan je od najzdravijih probiotika na svetu, evo kako da ga sami napravite

Kimči je korejsko jelo sastavljeno od fermentisanog kineskog kupusa i drugih vrsta povrća u finoj začinskoj marinadi.
Kineski kupus se obično sjedinjuje s korejskom čili pastom po imenu Gochujang ili s dodatkom čili praha Gochugaru.
Kimči (Kimchi) ima savršenu ravnotežu slatko-kiselih i ljutih ukusa. Najčešće se poslužuje kao prilog uz razne vrste mesnih, ribljih i povrćnih jela, ali se može dodati kao sastojak u kuvana jela na kašiku, piše Pun Kufer.
Ne samo da njegov ukus možete sjediniti sa širokom paletom jela, već je i njegovo redovno konzumiranje dobro za zdravlje. Kineski kupus bogat je vitaminima A i C, no njegova najvažnija prednost dolazi od procesa fermentacije koje poboljšava naš crevni mikrobiom.
Kimči se može kupiti u specijalizovanim radnjama korejske hrane, a uz malo truda i strpljenja možete napraviti i kod kuće.
Sastojci:
1 glavica kineskog kupusa
1 l vode
100 g rotkvice
100 g svežeg đumbira
6 čena belog luka
1-3 kašike čili praha Gochugaru
2 crvene čili papričice
2 šalota
2 šargarepe
2 kašike sosa tamari
2 kašike morske soli
vezica mladog luka
Priprema:
Prvi dan
Sterilizujte staklenu flašu od 1 litre. Ostavite da se ohladi.
Odbacite spoljašnje listove na kineskom kupusu.
Ostatak dobro isperite pod mlazom čiste vode. Naseckajte oprani kupus na trakice debljine oko pet centimetara i stavite u veću posudu.
Pomešajte litrar vode i dve kašike soli.
Dobro promešajte tečnost dok se so ne otopi, pa je prelijte preko trakica kineskog kupusa tako da je povrće u potpunosti pod tečnošću.
Pokrite kupus plastičnom folijom ili poklopcem i pustite sve zajedno na sobnoj temperaturi da odstoji preko noći
Drugi dan
Ocedite slanu vodu od kupusa, ali sačuvajte slani rastvor. Narendajte šargarepu, naseckajte rotkvice na tanke kriške i naseckajte mladi luk na veće komade.
Pomešajte dobijeno povrće s naseckanim kineskim kupusom. Ogulite beli luk i šalotu.
Izvadite koštice iz čili papričica. U blenderu napravite smesu od belog luka, đumbira, čili papričica, šalote, tamarija i čili praha Gotchugaru.
Iskoristite jednu do tri kašike čili praha u zavisnosti od toga koliko volite ljutu hranu. Dobijenu pastu prebacite u posudu s povrćem.
Dobro utrljajte smesu u kineski kupus i drugo povrće. Najbolje je da to učinite s kuhinjskim rukavicama na rukama.
Dobijeno povrće utisnite u sterilizovanu staklenu flašu i dolijte malo slanog rastvora. Na vrh povrća stavite uteg tako da bude uronjeno pod tečnošću.
Prekrijte staklenu flašu s plastičnom folijom i gumicom.
Dan 3-7
Staklenu flašu ostavite na sobnoj temperaturi do 14 dana. Nakon sedmog dana počnite da isprobavate kimči. Kupus bi trebalo da bude slan, ugodno kiselkast i pomalo hrskav.
Kada ste zadovoljni s rezultatom, zatvorite flašu s odgovarajućim poklopcem i stavite u frižider. Ovako pripremljeni kimči može da „izdrži“ u frižideru i do četiri meseca.
