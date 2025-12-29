Korejski specijalitet od kupusa jedan je od najzdravijih probiotika na svetu, evo kako da ga sami napravite

Korejski specijalitet poslužuje se kao prilog uz razne vrste mesnih, ribljih i povrćnih jela, ali se može dodati kao sastojak u kuvana jela

Kimči je korejsko jelo sastavljeno od fermentisanog kineskog kupusa i drugih vrsta povrća u finoj začinskoj marinadi.

Kineski kupus se obično sjedinjuje s korejskom čili pastom po imenu Gochujang ili s dodatkom čili praha Gochugaru.

Kimči (Kimchi) ima savršenu ravnotežu slatko-kiselih i ljutih ukusa. Najčešće se poslužuje kao prilog uz razne vrste mesnih, ribljih i povrćnih jela, ali se može dodati kao sastojak u kuvana jela na kašiku, piše Pun Kufer.

Ne samo da njegov ukus možete sjediniti sa širokom paletom jela, već je i njegovo redovno konzumiranje dobro za zdravlje. Kineski kupus bogat je vitaminima A i C, no njegova najvažnija prednost dolazi od procesa fermentacije koje poboljšava naš crevni mikrobiom.

Kimči se može kupiti u specijalizovanim radnjama korejske hrane, a uz malo truda i strpljenja možete napraviti i kod kuće.

Sastojci:

1 glavica kineskog kupusa

1 l vode

100 g rotkvice

100 g svežeg đumbira

6 čena belog luka

1-3 kašike čili praha Gochugaru

2 crvene čili papričice

2 šalota

2 šargarepe

2 kašike sosa tamari

2 kašike morske soli

vezica mladog luka

Priprema:

Prvi dan

Sterilizujte staklenu flašu od 1 litre. Ostavite da se ohladi.

Odbacite spoljašnje listove na kineskom kupusu.

Ostatak dobro isperite pod mlazom čiste vode. Naseckajte oprani kupus na trakice debljine oko pet centimetara i stavite u veću posudu.

Pomešajte litrar vode i dve kašike soli.

Dobro promešajte tečnost dok se so ne otopi, pa je prelijte preko trakica kineskog kupusa tako da je povrće u potpunosti pod tečnošću.

Pokrite kupus plastičnom folijom ili poklopcem i pustite sve zajedno na sobnoj temperaturi da odstoji preko noći

Drugi dan

Ocedite slanu vodu od kupusa, ali sačuvajte slani rastvor. Narendajte šargarepu, naseckajte rotkvice na tanke kriške i naseckajte mladi luk na veće komade.

Pomešajte dobijeno povrće s naseckanim kineskim kupusom. Ogulite beli luk i šalotu.

Izvadite koštice iz čili papričica. U blenderu napravite smesu od belog luka, đumbira, čili papričica, šalote, tamarija i čili praha Gotchugaru.

Iskoristite jednu do tri kašike čili praha u zavisnosti od toga koliko volite ljutu hranu. Dobijenu pastu prebacite u posudu s povrćem.

Dobro utrljajte smesu u kineski kupus i drugo povrće. Najbolje je da to učinite s kuhinjskim rukavicama na rukama.

Dobijeno povrće utisnite u sterilizovanu staklenu flašu i dolijte malo slanog rastvora. Na vrh povrća stavite uteg tako da bude uronjeno pod tečnošću.

Prekrijte staklenu flašu s plastičnom folijom i gumicom.

Dan 3-7

Staklenu flašu ostavite na sobnoj temperaturi do 14 dana. Nakon sedmog dana počnite da isprobavate kimči. Kupus bi trebalo da bude slan, ugodno kiselkast i pomalo hrskav.

Kada ste zadovoljni s rezultatom, zatvorite flašu s odgovarajućim poklopcem i stavite u frižider. Ovako pripremljeni kimči može da „izdrži“ u frižideru i do četiri meseca.

