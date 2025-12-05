Domaće lazanje bolje od kupovnih, najbolje za romantičnu večeru

 –  

Domaće lazanje za prste da poližeš. Bolje su od kupovnih. Tajna je u punjenju. Idealne za romantično druženje ili večeru.

Foto: YouTube/Celebrate with Catering

Domaće lazanje, preukusne i za svaku priliku. Ukusno i zdravo jelo, idealne za neku romantičnu večeru sa vašom boljom polovinom.Tajna je u punjenju.

Kada pričamo o jelima od testa, mnogi smatraju da je to sigurno nezdravo, „teško“ i masno jelo. Međutim, kada pravite sami, svoju domaću verziju, tačno znate šta stvaljate od namirnica, pa tako zapravo dobijate ukusno i zdravo jelo.

Ove domaće lazanje su idealne kada vam dolazi društvo, na popodnevno druženje, ali i kada želite da napravite romantičnu večeru za vašu drugu polovinu.

Potrebno je:

  • šargarepa
  • kore za lazanje
  • 200 gr mlevenog mesa
  • 100 gr suvog mesa (šunka)
  • 1 veza mladog crnog luka
  • 1 veza belog luka
  • 50 ml ulja
  • 1 jaje
  • soli, bibera..

Za bešamel sos:

  • 30 ml ulja
  • 2 kašike brašna
  • 450 ml vode ili mleka
  • 3 čena belog lujka
  • biber
  • so ili suvi začin
  • peršunov list

Priprema:

Na ulju propržiti seckan crni i beli luk, dodati na kockice sečenu šargarepu, pa kad se uprži, dodati mleveno meso i još malo pržiti. I gotovo.

