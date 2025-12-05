Domaće lazanje bolje od kupovnih, najbolje za romantičnu večeru

Domaće lazanje, preukusne i za svaku priliku. Ukusno i zdravo jelo, idealne za neku romantičnu večeru sa vašom boljom polovinom.Tajna je u punjenju.
Kada pričamo o jelima od testa, mnogi smatraju da je to sigurno nezdravo, „teško“ i masno jelo. Međutim, kada pravite sami, svoju domaću verziju, tačno znate šta stvaljate od namirnica, pa tako zapravo dobijate ukusno i zdravo jelo.
Ove domaće lazanje su idealne kada vam dolazi društvo, na popodnevno druženje, ali i kada želite da napravite romantičnu večeru za vašu drugu polovinu.
Potrebno je:
- šargarepa
- kore za lazanje
- 200 gr mlevenog mesa
- 100 gr suvog mesa (šunka)
- 1 veza mladog crnog luka
- 1 veza belog luka
- 50 ml ulja
- 1 jaje
- soli, bibera..
Za bešamel sos:
- 30 ml ulja
- 2 kašike brašna
- 450 ml vode ili mleka
- 3 čena belog lujka
- biber
- so ili suvi začin
- peršunov list
Priprema:
Na ulju propržiti seckan crni i beli luk, dodati na kockice sečenu šargarepu, pa kad se uprži, dodati mleveno meso i još malo pržiti. I gotovo.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com