Tajni trik Italijana za savršenu, najukusniju pastu: Ovaj korak menja sve

Tajni trik Italijana za savršenu, najukusniju pastu: Jedan korak menja sve

Italijanski kuvari imaju jednostavan, ali ključan trik za savršenu pastu – kuvajte je u dobro posoljenoj vodi bez ulja, završite je u sosu i pustite da kratko odstoji kako bi upila sve ukuse.

Dodavanje svežih začina i čak malo soja sosa može potpuno promeniti aromu jela.

Osnovni trik

James Martin, poznati kuvar, otkriva da je tajna italijanske paste u slanoj ključaloj vodi, bez dodavanja ulja.

Italijani kažu da voda treba da „miriše na more“, što znači da mora biti dovoljno posoljena, prenosi republka.rs.

Vreme kuvanja

Sveža pasta se kuva veoma kratko – samo 2 do 3 minuta.

Suva pasta zahteva oko 12 minuta, u zavisnosti od oblika i debljine.

Završavanje u sosu

Pasta se ne servira tako što se samo prelije sosom.

Pravi italijanski način je da se testenina ubaci direktno u sos dok je još vruća, kako bi upila sve arome i postala bogatija.

Dodavanje začina

Na kraju se dodaju bosiljak, crni biber, parmezan i malo soli.

Pasta treba da „odmori“ minut u sosu pre serviranja, slično kao što se meso ostavlja da odstoji posle pečenja.

Neočekivani dodatak

Martin predlaže i soja sos kao tajni sastojak.

Dodavanje soja sosa u ragu daje jelu dubok umami ukus koji je teško postići drugim začinima

Suština

Italijanski trik kuvanja paste zasniva se na jednostavnim pravilima: posoljena voda, kratko kuvanje, završavanje u sosu i odmaranje pre serviranja. Uz dodatak svežih začina i ponekog neobičnog sastojka poput soja sosa, testenina postaje savršeno ukusna i neodoljiva

