Novogodišnja verzija poznatog koktela: Beli mohito je pun pogodak za prazničnu noć

Beli novogodišnji mohito je zimska verzija omiljenog letnjeg koktela, koji će vas oduševiti izgledom i ukusom!
Ako ste ljubitelj kokosa, onda ćete sigurno voleti ovo piće. Novogodišnji mohito se priprema za 5 minuta i savršeno je piće za praznične zabave.
Kremasta je, gazirana i puna aromatičnih ukusa kokosa i limete. Praznični mohito izgleda veoma efektno u beloj, božićnoj verziji, ukrašenoj šipkom, piše Miss7.
Sastojci za beli mohito
sok od jedne limete
8 listova nane
1 kašika šećera
2 kašike belog ruma
1 kašika kokosovog ruma
60 ml kokosovog mleka
gazirana voda
bobice nara
Postupak:
U čaši pomešati sok od limete, šećer i nanu. Napunite čašu do pola ledom. Pomešajte beli rum, kokosov rum i kokosovo mleko u blenderu i blendajte dok ne postane glatko. Prelijte preko leda i promešajte da se svi sastojci sjedine. Sipajte gaziranu vodu i ukrasite nanom i narom! Živeli!
