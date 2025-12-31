Novogodišnja verzija poznatog koktela: Beli mohito je pun pogodak za prazničnu noć

Beli mohito se priprema za 5 minuta i savršeno je piće za praznične zabave.Ako ste ljubitelj kokosa, onda ćete sigurno voleti ovo piće.

Beli novogodišnji mohito je zimska verzija omiljenog letnjeg koktela, koji će vas oduševiti izgledom i ukusom!

Ako ste ljubitelj kokosa, onda ćete sigurno voleti ovo piće. Novogodišnji mohito se priprema za 5 minuta i savršeno je piće za praznične zabave.

Kremasta je, gazirana i puna aromatičnih ukusa kokosa i limete. Praznični mohito izgleda veoma efektno u beloj, božićnoj verziji, ukrašenoj šipkom, piše Miss7.

Sastojci za beli mohito

sok od jedne limete

8 listova nane

1 kašika šećera

2 kašike belog ruma

1 kašika kokosovog ruma

60 ml kokosovog mleka

gazirana voda

bobice nara

Postupak:

U čaši pomešati sok od limete, šećer i nanu. Napunite čašu do pola ledom. Pomešajte beli rum, kokosov rum i kokosovo mleko u blenderu i blendajte dok ne postane glatko. Prelijte preko leda i promešajte da se svi sastojci sjedine. Sipajte gaziranu vodu i ukrasite nanom i narom! Živeli!

