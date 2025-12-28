Bolje čak i od crnog: Mirisno kuvano belo vino ima manje kalorija, a lepše je!

Kuvano belo vino je pomalo zapostavljeno – i to bez razloga jer ova lakša varijanta ima manje kalorija, a jednako je ukusna.

Kuvano vino sigurno je jedan od najdražih zimskih napitaka.

I dok obično kuvamo crveno vino i aromatizujemo ga raznim dodacima, belo je pomalo zapostavljeno – i to bez razloga jer ova lakša varijanta ima manje kalorija, a jednako je ukusna.

Belo vino se odlično slaže s narandžom pa je ona njegov glavni dodatak. Naravno, nezaobilazni karanfilić daje onaj poseban, karakteristični miris, dok je kapljica burbona pravo osveženje u ovoj varijantni, prenosi Zadovoljna.hr.

Sastojci za kuvano belo vino

1 l belog vina

Pola litra vode

Tri narandže

Šećer (količina po želji)

Kašika javorovog sirupa (ili šećera)

Štapić cimeta

6-8 karanfilića

Po želji merica burbona

Priprema:

Sok narandže iscedite i pomiješajte s vinom pa dodajte sve ostale sastojke. Nakon što vino proključa smanjite vatru i kuvajte još 15 minuta. Ukrasite po želji.

