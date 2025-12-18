Bolje čak i od crvenog: Mirisno kuvano belo vino ima manje kalorija, a lepše je!

Kuvano vino sigurno je jedan od najdražih zimskih napitaka.
I dok obično kuvamo crveno vino i aromatizujemo ga raznim dodacima, belo je pomalo zapostavljeno – i to bez razloga jer ova lakša varijanta ima manje kalorija, a jednako je ukusna.
Belo vino se odlično slaže s narandžom pa je ona njegov glavni dodatak. Naravno, nezaobilazni karanfilić daje onaj poseban, karakteristični miris, dok je kapljica burbona pravo osveženje u ovoj varijantni, prenosi Zadovoljna.hr.
Sastojci za kuvano belo vino
1 l belog vina
Pola litra vode
Tri narandže
Šećer (količina po želji)
Kašika javorovog sirupa (ili šećera)
Štapić cimeta
6-8 karanfilića
Po želji merica burbona
Priprema:
Sok narandže iscedite i pomiješajte s vinom pa dodajte sve ostale sastojke. Nakon što vino proključa smanjite vatru i kuvajte još 15 minuta. Ukrasite po želji.
