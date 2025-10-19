Stari, zaboravljeni napitak – ukusan je i kremast, a naši stari kažu da je savršen protiv prehlade i virusa (recept)

Možda ste negde ili kao mali probali napitak koji se zove salep.

Salep je tradicionalno tursko piće. Ovaj topli napitak se pravi od salep praha, koji se dobija mlevenjem korena nekoliko vrsta divlje orhideje, a priprema se s mlekom i cimetom. Njegova aroma se može dodatno obogatiti začinima poput vanile ili đumbira, a za dodatnu teksturu i ukus možete posuti i mlevene orašaste plodove.

Ono što izdvaja salep je njegov bogat, kremast ukus i gusta struktura, što ga čini omiljenim pićem i među najmlađima. Uz to, salep je poznat po svojim lekovitim svojstvima – odličan je za borbu protiv prehlada, pomaže u otvaranju disajnih puteva, umiruje grlo i smanjuje upale. Idealan je za hladne mesece, kada su virusi i prehlade najčešći. Ako još niste isprobali ovaj ukusan i zdrav napitak, sada je pravi trenutak da ga napravite. Recept je pred vama!

Sastojci:

– 2 kašike salep praha (može se nabaviti u prodavnicama zdrave hrane)

– 500 ml mleka

– 2-3 kašice šećera (po ukusu)

– prstohvat cimeta (po želji)

– prstohvat vanile (po želji)

Priprema:

U šerpi zagrejte mleko na srednjoj temperaturi, ali ne dozvolite da provri. U maloj posudi, pomešajte salep prah sa malo hladnog mleka (oko 50 ml) da dobijete glatku pastu. Ovo će pomoći da se salep ravnomerno rastvori u mleku.

Kada mleko bude toplo, dodajte pastu od salepa i dobro promešajte. Nastavite da mešate dok se smesa ne zgusne, oko 5-10 minuta, ali pazite da ne proključa. Kada se salep zgusne, dodajte šećer, cimet i vanilu, i dobro promešajte.

Sipajte salep u šolje, po želji pospite mlevenim orasima ili lešnicima i poslužite toplo. Verujemo da će vam se domaći salep i te kako svideti i da ćete se ovom receptu rado vraćati.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

