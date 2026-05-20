Ovo je najbolja brza pita bez brašna: Recept koji uspe iz prve, čak i početnicima

Brza pita bez brašna spasiće vam jutro kada nemate mnogo vremena za doručak. Probajte recept koji uvek uspe, čak i ako prvi put pravite.

Bez razvlačenja kora, bez brašna po radnoj površini, bez nervoze da li će testo da uspe. Brza pita bez brašna je ono što napravite kada vam za pola sata stiže društvo, a frižider izgleda kao da ste zaboravili da kupite namirnice.

Većina recepata za slane pite traži da budete strpljivi, precizni i da imate iskustvo. Ovde ništa od toga ne važi.

Sjedinite sastojke u jednoj činiji, sipajte u pleh i gurnite u rernu – tačka.

Nema dizanja testa, nema sečenja kora, nema brige da li ste stavili previše tečnosti. Pita se sama „složi“ tokom pečenja.

Sastojci za brzu pitu bez brašna:

120 g ovsenih pahuljica

150 g sitnog sira

2 jajeta

200 ml jogurta

1 kašičica maslinovog ulja

pola kesice praška za pecivo

prstohvat soli

2 šake sitno iseckanog bejbi spanaća

susam za posipanje (po želji)

Evo onoga što većina preskoči: ovsene pahuljice morate da sameljete pre nego što ih dodate ostalim sastojcima. Ne grubo, ne na pola, nego u sitnu prašinu, sličnu brašnu.

Ako ih ubacite cele, dobićete nešto što više liči na kašu nego na pitu. Sameljite ih u multipraktiku ili mlinu za kafu, traje petnaest sekundi i to je čitava priprema.

Priprema:

U jednu posudu sipajte mlevene pahuljice, prašak za pecivo i so. Promešajte suvi deo. Dodajte jaja, jogurt, maslinovo ulje, izmrvljeni sitni sir i iseckan spanać. Mešajte kašikom dok smesa za pitu ne postane ujednačena. Biće gušća od palačinki, a ređa od tvrdog testa. Upravo takva treba da bude.

Pleh obložite papirom za pečenje ili ga lagano premazite uljem. Sipajte smesu i poravnajte vrh kašikom.

Po vrhu obilno pospite susam, daje hrskavost i lep miris. Pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni oko 25 do 30 minuta, dok površina ne dobije zlatno-braon boju.

Kako da znate da je ova sočna pita bez brašna pečena

Ubodite čačkalicu u sredinu. Ako izađe suva i čista, gotovo je. Ako je vlažna, vratite pitu još pet minuta. Ne otvarajte rernu pre dvadesetog minuta, jer pita treba da naraste i ne želite da padne.

Varijacije koje preporučujemo da probate

Spanać možete zameniti rendanom tikvicom, iseckanim mladim lukom ili kuvanom blitvom.

Sitni sir radi i sa feta sirom ako volite slaniji ukus.

Neki dodaju kašiku semenki suncokreta u smesu, daje pitu lepu teksturu.

Izbegavajte da dodajete povrće koje pušta puno vode, jer će pita ostati siratasta u sredini.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com