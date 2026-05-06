Pituljice koje se prave za 15 minuta: Posle prvog zalogaja, poželećete da pojedete ceo pleh

Napravite brze pituljice za samo 15 minuta. Toliko su ukusne da ćete nakon prvog zalogaja poželeti ceo pleh.

Kada vam treba brz i ukusan obrok, ove brze pituljice su spas jer se spremaju za svega 15 minuta.

Glavna prednost je što nema prljanja ruku niti dugog čekanja, pa su idealne za situacije kada želite nešto domaće na brzinu.

Toliko su mirisne i hrskave da ćete poželeti da pojedete ceo pleh čim ih izvadite iz rerne.

U nastavku vam otkrivamo jednostavan postupak koji će oduševiti sve vaše ukućane već nakon prvog zalogaja.

Kada su brze pituljice najpotrebnije?

Bilo da je iza vas naporan dan ili su gosti pred vratima, brze pituljice su spas jer pleh ide u rernu dok se kafa još kuva.

Ovi mirisni zalogaji nestaju sa stola brže nego što stignu da se ohlade, a ukus osvaja već na prvi zalogaj.

Upravo zato pituljice koje se prave za 15 minuta postaju onaj tajni recept kojem se uvek rado vraćamo.

Recept za pituljice koje se prave za 15 minuta

Sastojci:

300 g brašna

200 ml jogurta (može i kefir ili kiselo mleko)

50 ml ulja

1 kesica praška za pecivo

prstohvat soli

150 g sira (ili džem po izboru za slatku varijantu)

1 jaje za premazivanje

susam ili lan za posipanje

Priprema:

1. U činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo i so.

2. Dodajte jogurt i ulje, pa zamesite mekano testo.

3. Razvucite testo oklagijom na pobrašnjenoj površini.

4. Isecite na kvadrate ili pravougaonike, stavite nadev (sir ili džem) i urolajte.

5. Poređajte pituljice u pleh obložen papirom za pečenje.

6. Premažite umućenim jajetom i pospite susamom.

7. Pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 12–15 minuta, dok ne porumene.

Brze varijacije i trikovi

– Ako volite slano, kombinujte sir sa spanaćem ili šunkom.

– Za sladokusce, džem od kajsije ili šljive daje savršen balans.

– Ako želite zdraviju varijantu, koristite integralno brašno i dodajte seme lana.

– Pituljice se mogu zamrznuti pre pečenja – idealno za brze doručke.

Koliko dugo pituljice ostaju sveže?

Najlepše su dok su tople, ali u zatvorenoj posudi mogu da stoje do dva dana.

Mogu li se zamrznuti?

Da, pituljice se mogu zamrznuti pre pečenja i kasnije ispeći po potrebi.

Koji je najbolji nadev?

Sir je klasičan izbor, ali džem daje posebnu notu nostalgije.

Da li su pituljice pogodne za doručak?

Apsolutno – brze su, zasitne i savršeno idu uz jogurt ili čaj.

U vremenu kada svi jurimo i nemamo strpljenja za komplikovane recepte, pituljice koje se prave za 15 minuta vraćaju osećaj doma i topline. Jednostavne su, brze i uvek uspevaju. Najlepši deo? Onaj trenutak kada se pleh iznese na sto i nestane pre nego što ste stigli da izbrojite komade.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com