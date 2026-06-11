Gosti pred vratima, a vi nemate ništa? Ove brze pituljice su vaš spas – gotove za 15 minuta

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Gosti stižu, a vi nemate posluženje? Brzi recepti sa korama gotovi su za 15 minuta. Ukusno, hrskavo i jednostavno rešenje za svakoga!

Svi znamo onaj stres kad zazvoni telefon, a drugarica kaže: „Evo me kod tebe za 20 minuta“. Umesto da paničite, brzi recepti sa korama su vaš spas, a oduševiće svakog gosta.

Da li vam se ikada desilo da baš tada nemate apsolutno ništa slatko ni slano u kući?

Kako napraviti „čarobne“ pituljice za 10 minuta

Sve što vam treba su jedna pakovanja tankih kora, malo sira, jaja i ulja.

Nema čekanja da testo naraste, niti brige da li će uspeti.

Jednostavno izmešajte 200 grama sitnog sira, 2 jaja i malo soli u činiji.

Svaku koru premažite sa malo ulja i stavite kašiku fila na jedan kraj.

Urolajte u oblik malog trougla ili cigarete.

Tajna domaćica koje uvek imaju spremno posluženje: Dok se rerna greje na 200 stepeni, vaše pituljice su već spremne za pečenje.

Zbog čega su ovi recepti omiljeni u svakoj kući?

Nema komplikovanih filova koji zahtevaju sate pripreme.

Koristite samo ono što već imate u frižideru.

Miris svežeg peciva ispunjava kuću dok gosti još skidaju jakne.

Uspešni su čak i ako ste prvi put ušli u kuhinju.

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Kako da pituljice budu hrskavije?

Da bi korice bile savršeno hrskave, ključ je u jednom jednostavnom triku.

Pre ubacivanja u rernu, premažite ih mešavinom malo ulja i kisele vode.

To je ona „insajderska“ caka da budu hrskave spolja, a vazdušaste iznutra.

Šta ako u frižideru nemam sir?

Pituljice su prava „spasilačka“ hrana jer trpe sve.

Slatka varijanta: Napunite ih džemom ili rendanom jabukom.

Brzinski doručak: Dodajte parizer i kačkavalj.

Gurmanski dodatak: Pomešajte seckanu šunku i pavlaku.

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Sve što je sitno iseckano biće pun pogodak za ovaj brzi zalogaj.

Mogu li se ove pituljice zamrznuti?

Ovo je apsolutni kec u rukavu za svaku ženu koja ceni svoje vreme.

Pripremite ih unapred, poređajte na tacnu i zamrznite.

Kada gosti najave dolazak, brzi recepti sa korama su idealno rešenje, samo ih ubacite direktno u rernu bez odmrzavanja.

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