Omiljeni slavsko predjelo: Recept za najukusnije paprike u pavlaci

Ako postoji zimnica koja spaja jednostavnost i luksuz u istoj tegli, to su paprike u pavlaci. Blage, kremaste i osvežavajuće – ovo je recept koji se ne pravi samo za zimu, već i za trenutke kada želite da sto izgleda bogato bez mnogo truda.
Zašto baš paprike u pavlaci?
Zato što su lagane, a opet zasitne. Pavlaka obavija paprike i pretvara ih u kremasti zalogaj koji se topi u ustima. Ako ste navikli na klasične turšije ili ljute zimnice, ovo je potpuno drugačiji doživljaj – blag, mlečan i prijatan.
Potrebni sastojci
- 3 kg mesnatih paprika (babura)
- 1 l pavlake (najbolje domaće, gušće)
- 1 l jogurta
- 1 kašika soli
- 1 kašika šećera
- 200 ml ulja
- 100 ml sirćeta
- voda
Postupak pripreme
Paprike operite i očistite od semenki, a zatim iseku na trake ili krupnije komade.
U većem loncu zagreje se voda sa soli, šećerom, uljem i sirćetom. Kada proključa, paprike se kratko blanširaju — oko 2–3 minute, tek da omekšaju, ali da zadrže oblik.
Ocedite ih i ostavite da se prohlade.
U posebnoj posudi pomešaju se pavlaka i jogurt, pa se po želji doda malo soli.
U čiste tegle slaže se red paprika, red pavlake, dok se ne napune do vrha.
Tegle se dobro zatvore i čuvaju u frižideru ili na hladnom mestu.
Na kraju dobro zatvorite i čuvajte na hladnom mestu.
Paprike su spremne za konzumaciju već nakon dan-dva, kada se ukusi lepo sjedine. Kremaste, blago kiselkaste i osvežavajuće — idealne su kao dodatak svakom obroku, a još bolje prijaju tokom zime, naročito tokom slavskog perioda.
Kako poslužiti paprike u pavlaci
- Kao prilog uz pečeno meso.
- Kao namaz na hlebu – samo ih izgnječite viljuškom.
- Kao laganu večeru uz sir i paradajz.
Zaključak
Ako želite zimnicu koja nije samo još jedna tegla na polici, već prava poslastica za hladne dane, paprike u pavlaci su izbor koji će vas oduševiti. Probajte ih jednom i postaće obavezni deo vaše zimske trpeze.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com