Omiljeni slavsko predjelo: Recept za najukusnije paprike u pavlaci

Ako postoji zimnica koja spaja jednostavnost i luksuz u istoj tegli, to su paprike u pavlaci. Blage, kremaste i osvežavajuće – ovo je recept koji se ne pravi samo za zimu, već i za trenutke kada želite da sto izgleda bogato bez mnogo truda.

Zašto baš paprike u pavlaci?

Zato što su lagane, a opet zasitne. Pavlaka obavija paprike i pretvara ih u kremasti zalogaj koji se topi u ustima. Ako ste navikli na klasične turšije ili ljute zimnice, ovo je potpuno drugačiji doživljaj – blag, mlečan i prijatan.

Potrebni sastojci

3 kg mesnatih paprika (babura)

1 l pavlake ( najbolje domaće, gušće )

) 1 l jogurta

1 kašika soli

1 kašika šećera

200 ml ulja

100 ml sirćeta

voda

Postupak pripreme

Paprike operite i očistite od semenki, a zatim iseku na trake ili krupnije komade.

U većem loncu zagreje se voda sa soli, šećerom, uljem i sirćetom. Kada proključa, paprike se kratko blanširaju — oko 2–3 minute, tek da omekšaju, ali da zadrže oblik.

Ocedite ih i ostavite da se prohlade.

U posebnoj posudi pomešaju se pavlaka i jogurt, pa se po želji doda malo soli.

U čiste tegle slaže se red paprika, red pavlake, dok se ne napune do vrha.

Tegle se dobro zatvore i čuvaju u frižideru ili na hladnom mestu.

Na kraju dobro zatvorite i čuvajte na hladnom mestu.

Paprike su spremne za konzumaciju već nakon dan-dva, kada se ukusi lepo sjedine. Kremaste, blago kiselkaste i osvežavajuće — idealne su kao dodatak svakom obroku, a još bolje prijaju tokom zime, naročito tokom slavskog perioda.

Kako poslužiti paprike u pavlaci

Kao prilog uz pečeno meso.

Kao namaz na hlebu – samo ih izgnječite viljuškom.

Kao laganu večeru uz sir i paradajz.

Zaključak

Ako želite zimnicu koja nije samo još jedna tegla na polici, već prava poslastica za hladne dane, paprike u pavlaci su izbor koji će vas oduševiti. Probajte ih jednom i postaće obavezni deo vaše zimske trpeze.

