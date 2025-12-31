Raskošna, lagana i preukusna: Bečka salata je kraljica svake praznične trpeze!

Bečka salata je brilijantna zamenu za rusku koja je standard. Ova salata će kuhinju ispuniti pretprazničnom magijom

Sve srećne porodice liče jedna na drugu… I svaka ima svoje autentično praznično jelo!

Mnogima je ruska salata standard, obavezna je na svakoj novogodišnjoj trpezi i gastronomski je simbol aktuelne sezone slava i slavlja. Ali, zašto ne biste malo promenili meni i iznenadili ukućane ili goste nečim novim, drugačijim, a jednako senzacionalnim? Nečim kao što je – bečka salata!

Ne brinite, nećemo opet o njenom veličanstvu ruskoj salati, iako je ovo vreme kojim apsolutno dominira. Jedna od domaćica kulinarskog kanala „Lets Munch: Recipes“ ponudila je pratiocima brilijantnu zamenu, koja će kuhinju ispuniti pretprazničnom magijom. Zove se – kratko, jednostavno i ukusno – bečka salata. Sve jezike govori, a najbolje onaj univerzalni, koji odlično razumeju svi pravi gurmani, prenosi Blic žena.

Ako verujete da pojam „savršena harmonija“ postoji samo u bajkama, bečka „carica“ će vas demantovati. Ne mislimo na Mariju Tereziju, ni na Sisi, ali možemo i za nju reći da je elegantna, moćna, uticajna, da je kraljevskog držanja i barokne raskoši…

U sebi kombinuje nežnost, svežinu, laganu slatkoću, prijatnu hrskavost i nenametljivost. Nema težinu slojevitih salata „nafilovanih“ majonezom ili složenih marinada. Sve je harmonično i živopisno, u duhu praznika, a priprema se brže od mnogih klasičnih novogodišnjih predjela.

Osnovu čini miks finog pilećeg mesa, slatke paprike i svežeg krastavca. No, ključni detalj koji ovo jednostavno jelo pretvara u nešto izvrsno jesu rendana jaja. Tanka, isečena palačinka od jaja daje salati nežan, prozračan dodir

Bečka salata

Sastojci za 4 porcije:

250-300 g pilećeg filea

1 paprika (poželjno crvena ili žuta)

1 krastavac

2 jajeta

100 g tvrdog sira

sveže začinsko bilje (po ukusu)

so, crni biber (po ukusu)

za dresing: lagani majonez ili jogurt sos (takođe po ukusu)

Priprema:

Piletinu kuvajte dok ne procenite da je dovoljno, ali pazite – po završetku procesa ne sme da se raspada. Nakon toga ohladite meso i isecite ga na male, uredne kockice.

Jaja lagano umutite viljuškom. Sipajte smesu u suv, dobro zagrejan tiganj, i brzo pržite sa obe strane dok se ne formira tanka palačinka. Ohladite je i isecite na tanke trakice. Papriku i krastavac takođe iseckati na tanke, jednake trakice. Ovo je važno za izgled i harmoničan ukus. Sir se renda krupno, a začinsko bilje secka sitno.

Pažljivo pomešajte sve sastojke u velikoj posudi. Začinite solju, biberom i malom količinom dresinga (dve do tri kašike majoneza, ukoliko volite). Ključno je da ne preterate sa dodacima, kako biste sačuvali lakoću i svežinu ukusa. I to je to. Bečka salata je gotova!

