Slatko od slanine „oboriće s nogu“ i najveće gurmane: Ukusan prilog koji se lako sprema

Slatko od slanine je novitet koji odudara od standardnih priprema slatka od kajsija, šljiva i svakako od smokvi

Dakle, danas ne govorimo o slatkim džemovima, već o nečem što se savršeno uklapa u priču o posluženju koje uključuje hrskavi hleb, sir i orašaste plodove.

U pitanju je jedan jedini džem od slanine, ili slatko od slanine, koji s razlogom zauzima počasno mesto na stolu kada pripremate slano predjelo. Ne ustručavajte se da uz njega poslužite masline, kriške jabuka ili grilovani sir.

Sastojci za slatko do slanine

– 450g slanine, isečene na kockice

– 1 luk, sirno iseckan

– 2 čena belog luka, samlevena

– so i biber

– ½ šolja smeđeg šećera

– ½ šolja jabukovog sirćeta

– ½ šolja vode

Priprema

Slaninu staviti u tiganj i pržiti na srednjoj temperaturi dok se masnoća na istopi i ivice postanu hrskave. Kada je gotova prebaciti je na tanjir obložen ubrusom da se ocedi. Sačuvati dve kašike masti od slanine u tiganju, a ostatak baciti. Vratiti tiganj na vatru i dodati luk, pa uz povremeno mešanje dinstati oko 5 minuta. Umešati zatim beli luk i dinstati dok ne zamiriše još minut. Začiniti biberom i solju po ukusu, s tim da je potrebno imati na umu da je slanina sama po sebi slana i da ne želite da preterate.

S druge strane sjediniti smeđi šećer, jabukovo sirće, vodu i slaninu. Pojačati vatru i uz često mešanje kuvati dok se tečnost ne smanji i džem ne dobije lepljivu, sirupastu strukturu. Džem se po želji možete služiti topao ili hladan, a u hermetički zatvorenoj posudi možete ga držati u frižideru i do nedelju dana.

