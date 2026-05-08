Kako da kore za pitu budu tanke i elastične: Tajna nije u brašnu, već u 1 stvari od koje se testo samo rasteže

Saznajte kako da kore za pitu budu savršeno tanke i elastične. Tajna nije u brašnu, već u 1 stvari zbog koje se testo samo rasteže i ne kida.

Domaće kore za pitu vrhunac su kulinarske veštine, ali njihova priprema često zadaje glavobolju jer testo puca i ostaje debelo.

Dok mnogi misle da tajna leži u vrsti brašna ili dugom mešenju, iskusni majstori kuhinje koriste jedan sasvim drugačiji trik.

Postoji jedna stvar koju svi imate u kući, a koja čini da vaše kore za pitu postanu toliko elastične da se skoro same rastežu preko celog stola.

Dovoljno je da dodate samo jedan neočekivan sastojak i dobićete testo tanko kao papir koje se garantovano ne kida.

Zašto vam kora za pitu puca

Ako se pitate zašto vam kora nikad ne ispadne kao bakina, odgovor je u temperaturi vode.

Ledeno hladna voda pravi ključnu razliku između kore koja puca i one koja se razvlači kao svila.

Hladna voda usporava razvoj glutena, pa testo postaje mekše i elastičnije. Topla voda ubrzava proces, ali rezultat je žilavo testo koje se lako kida.

Sledeći put zaboravite na sobnu temperaturu. Koristite potpuno hladnu vodu i gledaj kako se kore razvlače bez ijedne greške.

Kako da napraviš savršenu koru za pitu korak po korak?

Evo jednostavnog recepta koji koristi trik sa hladnom vodom:

U posudu stavi 500 g mekog brašna. Dodaj prstohvat soli. Sipaj 250 ml ledene vode (možeš dodati i par kockica leda). Dodaj 2 kašike ulja. Zamesi glatko testo i ostavi da odmori 30 minuta. Razvuci testo na pobrašnjenoj površini – biće savršeno elastično.

Zašto testo puca i kako to da sprečite?

Testo puca jer je previše tvrdo ili previše razvijen gluten.

Da to sprečite:

Koristi meko brašno, ne oštro.

Voda mora biti hladna, ne mlaka.

Testo mora da odmori najmanje 30 minuta.

Ne preteruj sa mešenjem – dovoljno je da se sve sjedini.

Šta da zapamtite za sledeći put?

Ledena voda je ključ za savršenu koru.

Testo mora da odmori.

Ne koristi toplo, već hladno ulje ako želiš dodatnu elastičnost.

Brašno nije presudno – tehnika je važnija od sastojaka.

Zaboravite na tople sastojke i komplikovane recepte. Ključ uspeha je u ledenoj vodi koja testu daje potrebnu elastičnost.

Primenite ovaj jednostavan trik i vaše domaće kore će uvek biti tanke i savršene, baš kao iz bakine kuhinje. Smanjite trud, a dobijte vrhunski rezultat u svakom tanjiru.

