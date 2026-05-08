Kako da kore za pitu budu tanke i elastične: Tajna nije u brašnu, već u 1 stvari od koje se testo samo rasteže

Domaće kore za pitu vrhunac su kulinarske veštine, ali njihova priprema često zadaje glavobolju jer testo puca i ostaje debelo.

Dok mnogi misle da tajna leži u vrsti brašna ili dugom mešenju, iskusni majstori kuhinje koriste jedan sasvim drugačiji trik.

Postoji jedna stvar koju svi imate u kući, a koja čini da vaše kore za pitu postanu toliko elastične da se skoro same rastežu preko celog stola.

Dovoljno je da dodate samo jedan neočekivan sastojak i dobićete testo tanko kao papir koje se garantovano ne kida.

Zašto vam kora za pitu puca

Ako se pitate zašto vam kora nikad ne ispadne kao bakina, odgovor je u temperaturi vode.

Ledeno hladna voda pravi ključnu razliku između kore koja puca i one koja se razvlači kao svila.

Hladna voda usporava razvoj glutena, pa testo postaje mekše i elastičnije. Topla voda ubrzava proces, ali rezultat je žilavo testo koje se lako kida.

Sledeći put zaboravite na sobnu temperaturu. Koristite potpuno hladnu vodu i gledaj kako se kore razvlače bez ijedne greške.

Kako da napraviš savršenu koru za pitu korak po korak?

Evo jednostavnog recepta koji koristi trik sa hladnom vodom:

  1. U posudu stavi 500 g mekog brašna.
  2. Dodaj prstohvat soli.
  3. Sipaj 250 ml ledene vode (možeš dodati i par kockica leda).
  4. Dodaj 2 kašike ulja.
  5. Zamesi glatko testo i ostavi da odmori 30 minuta.
  6. Razvuci testo na pobrašnjenoj površini – biće savršeno elastično.

Zašto testo puca i kako to da sprečite?

Testo puca jer je previše tvrdo ili previše razvijen gluten.

Da to sprečite:

  • Koristi meko brašno, ne oštro.
  • Voda mora biti hladna, ne mlaka.
  • Testo mora da odmori najmanje 30 minuta.
  • Ne preteruj sa mešenjem – dovoljno je da se sve sjedini.

Šta da zapamtite za sledeći put?

  • Ledena voda je ključ za savršenu koru.
  • Testo mora da odmori.
  • Ne koristi toplo, već hladno ulje ako želiš dodatnu elastičnost.
  • Brašno nije presudno – tehnika je važnija od sastojaka.

Zaboravite na tople sastojke i komplikovane recepte. Ključ uspeha je u ledenoj vodi koja testu daje potrebnu elastičnost.

Primenite ovaj jednostavan trik i vaše domaće kore će uvek biti tanke i savršene, baš kao iz bakine kuhinje. Smanjite trud, a dobijte vrhunski rezultat u svakom tanjiru.

