Kako da kore za pitu budu tanke i elastične: Tajna nije u brašnu, već u 1 stvari od koje se testo samo rasteže

Domaće kore za pitu vrhunac su kulinarske veštine, ali njihova priprema često zadaje glavobolju jer testo puca i ostaje debelo.
Dok mnogi misle da tajna leži u vrsti brašna ili dugom mešenju, iskusni majstori kuhinje koriste jedan sasvim drugačiji trik.
Postoji jedna stvar koju svi imate u kući, a koja čini da vaše kore za pitu postanu toliko elastične da se skoro same rastežu preko celog stola.
Dovoljno je da dodate samo jedan neočekivan sastojak i dobićete testo tanko kao papir koje se garantovano ne kida.
Zašto vam kora za pitu puca
Ako se pitate zašto vam kora nikad ne ispadne kao bakina, odgovor je u temperaturi vode.
Ledeno hladna voda pravi ključnu razliku između kore koja puca i one koja se razvlači kao svila.
Hladna voda usporava razvoj glutena, pa testo postaje mekše i elastičnije. Topla voda ubrzava proces, ali rezultat je žilavo testo koje se lako kida.
Sledeći put zaboravite na sobnu temperaturu. Koristite potpuno hladnu vodu i gledaj kako se kore razvlače bez ijedne greške.
Kako da napraviš savršenu koru za pitu korak po korak?
Evo jednostavnog recepta koji koristi trik sa hladnom vodom:
- U posudu stavi 500 g mekog brašna.
- Dodaj prstohvat soli.
- Sipaj 250 ml ledene vode (možeš dodati i par kockica leda).
- Dodaj 2 kašike ulja.
- Zamesi glatko testo i ostavi da odmori 30 minuta.
- Razvuci testo na pobrašnjenoj površini – biće savršeno elastično.
Zašto testo puca i kako to da sprečite?
Testo puca jer je previše tvrdo ili previše razvijen gluten.
Da to sprečite:
- Koristi meko brašno, ne oštro.
- Voda mora biti hladna, ne mlaka.
- Testo mora da odmori najmanje 30 minuta.
- Ne preteruj sa mešenjem – dovoljno je da se sve sjedini.
Šta da zapamtite za sledeći put?
- Ledena voda je ključ za savršenu koru.
- Testo mora da odmori.
- Ne koristi toplo, već hladno ulje ako želiš dodatnu elastičnost.
- Brašno nije presudno – tehnika je važnija od sastojaka.
Zaboravite na tople sastojke i komplikovane recepte. Ključ uspeha je u ledenoj vodi koja testu daje potrebnu elastičnost.
Primenite ovaj jednostavan trik i vaše domaće kore će uvek biti tanke i savršene, baš kao iz bakine kuhinje. Smanjite trud, a dobijte vrhunski rezultat u svakom tanjiru.
