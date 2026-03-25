Uskršnja pletenica koja uvek uspeva: Mekana kao duša i sutradan, a na stolu izgleda kao remek-delo

Uskršnja pletenica ne mora da bude suva. Umesite mekano testo koje zadržava svežinu i sutradan. Probajte ovaj provereni praznični recept.

Nema ništa lepše nego kad kuća zamiriše na praznik, a na stolu vas čeka najbolja uskršnja pletenica, mekana kao duša. Često se desi da već sutradan izgubi svu svežinu i počne da se mrvi, bez obzira na sav trud i najbolje sastojke koje ste upotrebili.

Tajna čuvene mekoće koja traje danima zapravo je u tome kako se ophodite prema masnoći dok mesite. Zaboravite na kupovne varijante koje samo lepo izgledaju; kad jednom osetite pod prstima kako pravo, domaće testo narasta natenane, više vam nikada neće pasti na pamet da ga tražite u pekari.

Zašto uskršnja pletenica puca tokom pečenja?

Testo puca kada nije dovoljno nadošlo pre stavljanja u rernu ili ako je temperatura pečenja previsoka. Ostavite ispleteno testo da raste još pola sata u plehu, pa ga pecite na umerenih 180 stepeni.

Recept za najmekše uskršnje slatko testo

Prava uskršnja pletenica ne voli žurbu – ona traži strpljenje i tople ruke. Najvažnije je da svi sastojci unapred odstoje na sobnoj temperaturi, jer hladno mleko ili jaje direktno iz frižidera samo ‘uspavaju’ kvasac, pa testo posle jedva nadođe.

Nemojte preskakati ni onaj stari trik sa prosejavanjem brašna, tako unosite vazduh koji testo čini laganim i vazdušastim. Kad jednom uhvatite taj pravi osećaj pod prstima, vaša pletenica za Uskrs biće ona o kojoj se priča i koja se prva pojede sa svečane trpeze.

Sastojci za uspešan rezultat

Obezbedite sledeće namirnice pre nego što počnete sa radom:

500 grama mekog pšeničnog brašna

250 mililitara toplog mleka

25 grama svežeg kvasca

80 grama putera (obavezno omekšalog)

4 kašike šećera i prstohvat soli

1 celo jaje i 1 žumance

rendana kora limuna za aromu i svežinu

U malo toplog mleka razmutite kvasac sa kašikom šećera i ostavite dvadesetak minuta da zapeni. U veliku posudu sipajte prosijano brašno, pa dodajte aktiviran kvasac, jaja, ostatak mleka i limunovu koru. Krenite sa mešenjem.

Važno je da puter dodajete postepeno, kockicu po kockicu, tek na samom kraju mešenja. Ovaj spori proces omogućava masnoći da se potpuno sjedini sa masom, stvarajući onu prepoznatljivu strukturu koja se nežno lista pod prstima.

Kada završite, testo obavezno pokrijte prijanjajućom folijom i ostavite ga na toplom mestu. Potrebno je oko sat vremena da se zapremina udvostruči, čime osiguravate da finalni rezultat bude lagan kao oblak.

Nakon što naraste, prebacite masu na radnu ploču i podelite je na tri jednaka dela. Razvaljajte ih lagano dlanovima u dugačke valjke i ispletite klasičnu kiku. Podvijte krajeve ispod kako se uskršnja poslastica od testa ne bi rasplitala tokom pečenja.

Premažite je umućenim jajetom i pospite krupnim šećerom ili listićima badema. Pecite oko 30 minuta dok površina ne dobije bogatu zlatno-žutu boju.

Zbog čega mekana praznična pletenica gubi oblik

Česta greška je da se trake previše zategnu dok pletete, ali zapamtite – uskršnja pletenica traži slobodu. Ako je upletete prečvrsto, testo u rerni nema gde da se širi, pa krene da puca na spojevima i gubi onaj svoj lepi oblik. Pletite labavo, bez ikakvog pritiska, i pustite kvasac da odradi svoje.

Takođe, budite oprezni sa brašnom na stolu dok oblikujete kiku. Taj višak brašna samo isušuje testo i kvari mu mekoću, a da to i ne primetite. Prava stvar je kad osetite pod prstima da je masa glatka i tek blago lepljiva – baš to je znak da će vaša pletenica za Uskrs biti mekana kao duša.

Koliko dugo testo mora da raste?

Testo prvo raste oko sat vremena na toplom mestu, a nakon pletenja potrebno je da odmori još 30 minuta u plehu pre pečenja.

Mogu li da zamenim puter uljem?

Puter daje testu specifičnu aromu, punoću i mekoću koja se zadržava danima. Ulje menja strukturu peciva i brže ga isušuje.

Kako se čuva ispečena pletenica?

Kada se potpuno ohladi, umotajte je u čistu pamučnu krpu, a zatim je stavite u plastičnu kesu kako biste sprečili isušivanje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com