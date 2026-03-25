Pita sa mladim lukom o kojoj svi pričaju: Bez kora i mešenja, samo pomešajte sastojke kašikom

Pita sa mladim lukom donosi pravi miris proleća. Spremite najmekši slani zalogaj bez mešenja testa i uživajte u svakom toplom komadu.

Retko ko od nas ima živaca da radni dan završi razvlačeći kore i boreći se sa brašnom po celoj kuhinji. Zato je ova pita sa mladim lukom postala spas za dane kada nam treba nešto domaće, a snage imamo tek toliko da sve smućkamo u jednoj plastičnoj činiji.

Nema tu velike filozofije, osim jednog malog trika sa redosledom sastojaka koji pravi razliku između ‘gnjecavog’ testa i onog koje se topi u ustima. Ako vam zvuči previše prosto da bi ispalo ovoliko dobro – samo jednom probajte. Spremi se bukvalno dok se rerna ugreje, a ukus je onaj pravi, starinski.

Šta je zapravo pita sa mladim lukom bez kora?

Ovo mekano testo pripremate od jaja, brašna, jogurta, ulja i seckanog mladog luka. Smesu mešajte isključivo varjačom i izlijte direktno u pleh, čime potpuno preskačete proces mešenja klasičnog testa i korišćenje gotovih kora.

Kako se priprema izlivena pita od luka

Bogat ukus traži svega nekoliko osnovnih namirnica koje sigurno već uveliko imate u svom frižideru. Ovaj obrok iz jedne činije spaja svežinu ranog povrća sa punim i bogatim ukusom domaćeg testa. Pripremite sledeće namirnice za najbolji rezultat:

3 krupnija domaća jaja

200 mililitara gustog jogurta

100 mililitara suncokretovog ulja

150 grama belog pšeničnog brašna

Jedna cela kesica praška za pecivo

Velika veza svežeg mladog luka (zajedno sa zelenim delom)

Slobodno se malo poigrajte – u ovu smesu se savršeno uklapa kockica feta sira, parčići slanine ako volite konkretniji ukus, ili prstohvat dimljene paprike da zamiriše na domaće. Samo jedno malo upozorenje: ako dodajete baš slan sir, povucite ručnu sa solju da ne preterate.

Pre nego što uopšte uzmete varjaču u ruke, jedna bitna stvar: operite luk, ali ga dobro obrišite krpom. Ako ga ubacite onako mokrog, ta voda će vam razrediti testo i pita neće biti onako vazdušasta i čvrsta kako treba. Naseckajte ga na sitne, jednake kolutiće i spremni ste za pečenje.

Zašto brza pita sa lukom često padne tokom pečenja

Mnogi prave grešku kada previše dugo mute smesu mikserom na najvećoj brzini. Za ovaj izuzetno ukusan slani kolač bez kora dovoljna je obična drvena kašika ili silikonska špatula. Previše ubačenog vazduha u testu izaziva naglo podizanje u toploj rerni, a zatim sledi oštar pad čim pleh izvadite na sobnu temperaturu.

Jaja samo blago umutite žicom, dodajte tečne sastojke, a zatim lagano umešajte brašno i prašak za pecivo. Tek na samom kraju umešajte sitno seckano zeleno povrće. Promešajte samo toliko da kolutove ravnomerno i lepo rasporedite po celoj smesi. Ako preterate sa agresivnim mešanjem, rizikujete da gotovo pecivo postane žilavo i tvrdo umesto da ostane meko i vazdušasto.

Priprema korak po korak za jednostavno pecivo sa lukom

Uključite rernu na 200 stepeni Celzijusa da je dobro i ravnomerno zagrejete. Obložite standardni pleh kvalitetnim pek papirom ili ga blago nauljite i obilno pospite brašnom. Izlijte pripremljenu masu i poravnajte gornji sloj špatulom. Ako volite krckavu koricu na zalogajima, pre samog pečenja pospite susam, kim ili lanene semenke preko celog vrha.

Pecite oko pola sata na srednjoj rešetki. Pouzdano ćete znati da je vaša pita sa mladim lukom potpuno gotova kada dobije izrazito zlatnu boju, a spoljne ivice se blago i same odvoje od stranica pleha. Obavezno probajte poznati trik sa čačkalicom. Ubodite samu sredinu pečenog testa. Ako čačkalica izađe potpuno suva, to znači da posuda može slobodno ići napolje.

Ostavite tepsiju barem petnaestak minuta na radnoj ploči pre nego što počnete sečenje. Vruće testo puca i deluje gnjecavo pod oštricom, pa je vaše strpljenje veoma važno za onaj lep, ravan presek. Servirajte toplo uz veliku čašu hladnog kiselog mleka ili domaćeg kefira.

Ova pita je spas kad vam treba brzinski doručak, lagana večera ili nešto konkretno što možete da spakujete za posao. Najbolje od svega je što ostaje mekana i sutradan – samo je stavite u zatvorenu posudu i odložite u frižider. Kada ogladnite, dovoljno je da je na par sekundi ubacite u mikrotalasnu ili rernu, i biće ponovo onako topla i mirisna, kao da ste je malopre izvadili iz pleha.

Da li uvek mešate smesu mikserom ili koristite varjaču, i koji dodatak najčešće stavljate u ovakva brza testa?

Da li mogu koristiti suvi kvasac umesto praška za pecivo?

Kvasac menja strukturu i zahteva vreme za narastanje. Držite se praška za pecivo ukoliko želite brzu pripremu i mekan, vazdušast biskvit.

Koliko dugo pita sa mladim lukom ostaje sveža?

Može stajati do tri dana u frižideru. Pre konzumiranja, komade blago zagrejte u mikrotalasnoj rerni kako bi testo povratilo svoju mekoću.

Da li smem dodati druge vrste luka u smesu?

Praziluk je odlična zamena, dok crni luk može otpustiti previše tečnosti. Obavezno ga kratko propržite pre dodavanja u žitku smesu.

