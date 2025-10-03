Ako ti uštipci upijaju ulje – praviš ih pogrešno: Evo zašto

Uštipci ti upijaju ulje? Rešenje je jednostavnije nego što misliš.

Ako ti uštipci upijaju ulje kao da su napravljeni od sunđera, verovatno praviš jednu ključnu grešku: ulje ti nije dovoljno vrelo kad ih stavljaš da se prže.

Kad ulje nije dovoljno zagrejano, testo ga upija umesto da se odmah zapeče spolja. Rezultat? Masni, teški uštipci koji ti „leže na stomaku“ kao cigla.

Kako da znaš da ti je ulje dovoljno vrelo? Testiraj ga komadićem testa – ako odmah zapeni i ispliva, spremno je. Ako potone i miruje, čekaj još.

Koje greške najčešće pravimo kad pržimo uštipke?

Najčešće greške su:

Ulje nije dovoljno vrelo. Testo je previše retko. Pretrpavamo tiganj. Ne cedimo uštipke na ubrusu. Koristimo pogrešno brašno.

Svaka od ovih grešaka vodi ka masnim, gnjecavim uštipcima.

Kako da ti uštipci budu hrskavi, a ne masni?

Prati ove korake:

Zagrej ulje dok ne počne da „treperi“ – oko 180°C ako koristiš termometar.

Testiraj ulje komadićem testa.

Prži po 2–3 uštipka, ne više.

Kad porumene, izvadi ih na papirni ubrus.

Pusti da se ocede bar 2 minuta pre služenja.

Koje brašno je najbolje za lagane uštipke?

Koristi mešavinu običnog i kukuruznog brašna – daje teksturu i sprečava prekomerno upijanje ulja.

Kako da ti uštipci budu savršeni svaki put:

Ulje mora da bude jako vrelo.

Testo ne sme da bude previše retko.

Prži u manjim turama.

Uvek ih cedi na ubrusu.

Eksperimentiši sa brašnom – kukuruzno je tvoj saveznik.

Te uštipke ne moraš više da kriješ u salveti – sad znaš kako da ih napraviš da budu lagani, hrskavi i bez viška ulja.

