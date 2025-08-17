Banatska štrudla sa makom koja se topi u ustima – Recept koji domaćice čuvaju kao porodičnu tajnu

Recept za banatsku štrudlu sa makom koja se topi u ustima – domaći klasik sa porodičnim pečatom

Ako ste ikada probali pravu banatsku štrudlu sa makom, znate da to nije običan kolač. To je miris detinjstva, toplina nedeljne kuhinje i tajna koju domaćice prenose s kolena na koleno. Ovaj recept nije iz kuvara – on je iz srca. I da, topi se u ustima.

Sastojci koji čine razliku

Za testo:

500 g brašna

1 kvasac (sveži ili suvi)

250 ml mleka

1 jaje

100 ml ulja

2 kašike šećera

Prstohvat soli

Za fil:

300 g mlevenog maka

200 ml mleka

5 kašika šećera

Vanilin šećer po želji

Priprema – korak po korak

U mlakom mleku razmutite kvasac sa kašikom šećera i ostavite da nadođe. U većoj posudi pomešajte brašno, so, ostatak šećera, jaje i ulje, pa dodajte nadošli kvasac. Zamesite glatko testo i ostavite ga da naraste oko sat vremena.

Za to vreme pripremite fil – mleko zagrejte sa šećerom i vanilom, pa dodajte mak. Mešajte dok ne dobijete gustu, mirisnu smesu.

Nadošlo testo podelite na dva dela, razvucite pravougaonike, premažite filom i pažljivo urolajte. Stavite štrudle u pleh obložen papirom za pečenje, premažite ih mlekom i ostavite još 15 minuta da odmore.

Pecite na 180°C oko 30 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju. Po želji pospite prah šećerom.

Mali trikovi velikih domaćica

Testo ne sme biti tvrdo – neka bude mekano, ali ne lepljivo.

Mak mora biti sveže mleven – to je ključ mirisa.

Štrudlu ne prepeći – čim porumeni, gotova je.

Zašto je ova štrudla više od recepta?

Ova štrudla nije samo kolač – ona je porodična priča, uspomena na bake koje su sve merile „od oka“, i trenutak kada se cela kuća zamiriše. Ako je napravite kako treba, nećete je samo pojesti – osetićete je.

