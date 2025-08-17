Banatska štrudla sa makom koja se topi u ustima – Recept koji domaćice čuvaju kao porodičnu tajnu

Recept za banatsku štrudlu sa makom koja se topi u ustima – domaći klasik sa porodičnim pečatom
Ako ste ikada probali pravu banatsku štrudlu sa makom, znate da to nije običan kolač. To je miris detinjstva, toplina nedeljne kuhinje i tajna koju domaćice prenose s kolena na koleno. Ovaj recept nije iz kuvara – on je iz srca. I da, topi se u ustima.
Sastojci koji čine razliku
Za testo:
- 500 g brašna
- 1 kvasac (sveži ili suvi)
- 250 ml mleka
- 1 jaje
- 100 ml ulja
- 2 kašike šećera
- Prstohvat soli
Za fil:
- 300 g mlevenog maka
- 200 ml mleka
- 5 kašika šećera
- Vanilin šećer po želji
Priprema – korak po korak
U mlakom mleku razmutite kvasac sa kašikom šećera i ostavite da nadođe. U većoj posudi pomešajte brašno, so, ostatak šećera, jaje i ulje, pa dodajte nadošli kvasac. Zamesite glatko testo i ostavite ga da naraste oko sat vremena.
Za to vreme pripremite fil – mleko zagrejte sa šećerom i vanilom, pa dodajte mak. Mešajte dok ne dobijete gustu, mirisnu smesu.
Nadošlo testo podelite na dva dela, razvucite pravougaonike, premažite filom i pažljivo urolajte. Stavite štrudle u pleh obložen papirom za pečenje, premažite ih mlekom i ostavite još 15 minuta da odmore.
Pecite na 180°C oko 30 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju. Po želji pospite prah šećerom.
Mali trikovi velikih domaćica
Testo ne sme biti tvrdo – neka bude mekano, ali ne lepljivo.
Mak mora biti sveže mleven – to je ključ mirisa.
Štrudlu ne prepeći – čim porumeni, gotova je.
Zašto je ova štrudla više od recepta?
Ova štrudla nije samo kolač – ona je porodična priča, uspomena na bake koje su sve merile „od oka“, i trenutak kada se cela kuća zamiriše. Ako je napravite kako treba, nećete je samo pojesti – osetićete je.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com