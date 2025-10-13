Bolji nego uštipci i prženice, mekani kao duša – naše bake su ih pravile za doručak, a svi su ih zaboravili

Poznati su i kao listići ili „poderane gaće“.

Ovo starinsko jelo se nekada često pravio u domaćinstvima, a i dan danas ume da probudi nostalgiju kod mnogih. Zove se „poderane gaće“ ili, u nekim krajevima, „langošice“. Priprema se prženjem u ulju, a po ukusu i izgledu podseća na uštipke ili fritule, prenosi klix.ba

Sam naziv „poderane gaće“ potiče od specifičnog oblika. Testo se obično razvije u pravougaonik, a onda se u sredini napravi prorez. Kada se isprži, taj detalj daje ovom testu prepoznatljiv izgled – baš kao da je odeća negde poderana.

Sastojci:

– 500 g mekog brašna

– 1 jaje

– 1 vanilin šećer

– 1 prašak za pecivo

– 250 ml jogurta

– 1 kašičica rakije (pomaže da ne upijaju puno ulja)

– prstohvat soli

– ulje za prženje

– šećer u prahu za posipanje

Priprema:

U većoj činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo, vanilin šećer i prstohvat soli. Zatim dodajte jaje, jogurt i kašičicu rakije.

Sve dobro izmešajte mikserom dok ne dobijete mekano testo. Testo prebacite na pobrašnjenu površinu i razvucite ga na debljinu od oko 5 mm.

Isecite testo na pravougaonike, a u sredini svakog napravite jedan ili dva uzdužna zareza, ali ne do kraja.

U dubljoj tiganju zagrejte dovoljno ulja. Kada se ulje ugreje, stavljajte komade testa.

Pržite ih sa obe strane dok ne poprime zlatno-smeđu boju. Vadite ih na papirne ubruse da upiju višak ulja. Po želji, dok su još tople, pospite ih šećerom u prahu.

Prijatno!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com