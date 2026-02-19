Ovo je ona prava proja: Bosanski recept koji gradske domaćice nikad nisu znale

Bosanska proja nije samo obrok, već zagrljaj bake u tanjiru. Osetite miris doma i spremite je za tili čas uz naš provereni vodič.

Bosanska proja na stolu znači da je vreme za okupljanje porodice. Često nam se žalite da vam kukuruzno testo ispadne suvo ili da se previše mrvi. Razumemo vas, jer ništa nije gore od testa koje zastaje u grlu.

Svi misle da je tajna sočne proje samo u dobrom siru, ali verujte nam, greše. Postoji jedan korak u pripremi koji većina domaćica preskače, a on pravi svu razliku između prosečne i savršene večere. Nastavite sa čitanjem, otkrićemo vam tajnu mekoće.

Šta je zapravo prava bosanska proja?

Prava bosanska proja je tradicionalno pecivo od kukuruznog brašna, vode i soli, dok moderne varijante uključuju jaja, sir i jogurt radi postizanja vazdušaste strukture i bogatijeg ukusa koji se pamti.

Sastojci koji prave razliku

Da bi vaša domaća proja bila kao iz najboljeg restorana, zaboravite na merenje „odokativno“ dok ne steknete rutinu. Kukuruzno brašno mora biti grubo mleveno. Fino brašno ostavite za druge kolače. Ovo je ono što vam treba:

3 šolje kukuruznog brašna (belo ili žuto)

2 šolje mineralne vode (ključno za vazdušastost)

3 krupna jaja

200 ml punomasnog jogurta

300 g punomasnog sira (najbolje stariji prevreli sir)

1 prašak za pecivo

Pola šolje ulja ili rastopljene masti

Postupak pripreme bez greške

Mnogi greše jer predugo mute smesu. Ovaj starinski recept zahteva nežnost. Pomešajte suve sastojke u jednoj činiji. U drugoj umutite jaja, jogurt i ulje. Spojite ih polako.

Tek na kraju dodajte izmrvljeni sir. Ne želite da se sir potpuno istopi i nestane, već da ostane u komadićima. Tepsija mora biti dobro podmazana i zagrejana pre nego što u nju ulijete smesu. Pecite na 200 stepeni dok ne porumeni. Čačkalica ovde ne laže – ako izađe suva, vaša sočna proja je spremna.

Ovaj recept isproban je na desetine načina, a zaključak je: topla tepsija je presudna za hrskavu koricu odozdo. Ukusna večera je zagarantovana samo ako ne štedite na masnoći.

Često postavljana pitanja

1. Zašto mi je proja uvek suva sledećeg dana?

To se dešava ako koristite previše brašna a premalo tečnosti. Dodajte malo više jogurta ili kiselog mleka u smesu da zadrži vlažnost.

2. Da li mogu koristiti samo belo kukuruzno brašno?

Možete, ali bosanska proja je najlepša kada se pomeša belo i žuto brašno u odnosu pola-pola zbog teksture i boje.

3. Koji sir je najbolji za ovaj recept?

Najbolji je stari, tvrđi sir ili feta. Mladi sir će pustiti previše vode i testo može ostati gnjecavo u sredini.

Koju grešku vi najčešće pravite kada spremate testa i da li imate neki svoj tajni dodatak koji nismo pomenuli? Pišite nam u komentarima!

