Bosanska savijača kao iz etno restorana – evo kako da je napravite

Bosanska savijača sa sirom i kajmakom – topi se u ustima, miriše na dom, a mast joj daje dušu. Pravi se lako, nestaje brzo, ostaje u sećanju.

Ako ti se jede nešto što se topi čim zagrizeš, a miriše kao detinjstvo, onda je bosanska savijača ono što ti treba. Ne moraš u etno restoran – uz jedan začin koji se dodaje pred pečenje, dobijaš savijaču koja izgleda bogato, a nestaje sa tanjira brže nego što si je napravio. Pravi se lako, a trik je u detalju koji otkrivamo na kraju.

Kako se pravi bosanska savijača kod kuće?

Bosanska savijača se pravi od tankih domaćih kora, punjenih sirom, kajmakom i jednim začinom koji menja sve – malo muskatnog oraščića. Peče se dok ne počne da puca po ivicama, a kad je izvadiš iz rerne miris briše sve iz kuće.

Recept za bosansku savijaču

Sastojci:

500 g domaćeg sira (mladi kravlji ili punomasni)

2 kašike kajmaka

2 jaja

Prstohvat muskatnog oraščića

So po ukusu

500 g brašna (za kore)

Malo sirćeta i soli (za testo)

2 kašike domaće masti ili putera (za premazivanje)

Jogurt za završni premaz

Priprema:

1. Zamesi glatko testo od brašna, vode, soli i malo sirćeta. Ostaviti da odmori 30 minuta.

2. Podeli testo na 2-3 loptice i razvuci ih rukom na stolnjaku dok ne budu skoro providne.

3. Umuti sir, kajmak, jaja, so i muskatni oraščić – dodaj ga tik pred filovanje.

4. Rasporedi fil po kori, urolaj pažljivo i složi u podmazan pleh.

5. Premaži savijaču domaćom mašću ili puterom.

6. Peći u unapred zagrejanoj rerni na 220°C oko 20 minuta, dok ne eksplodira po ivicama.

7. Kad je gotova, premaži jogurtom i pokrij krpom da se “smiri”.

Koji je tajni začin zbog kog savijača “puca”?

Tajna nije u količini, već u trenutku – muskatni oraščić dodaješ tik pred filovanje. Ako ga staviš ranije, gubi aromu. Ako ga preskočiš, bosanska savijača ostaje dobra, ali ne “kao iz etno restorana”.

Kako da savijača bude kao iz etno restorana?

Ključ je u pečenju – visoka temperatura, kratko vreme. Rerna mora biti unapred zagrejana na 220°C. Bosanska savijača peče se 20 minuta, dok ne eksplodira po ivicama. Kad je izvadiš, pokrij je krpom da se “smiri” – tada se salo topi, a kora ostaje hrskava.

Da li mogu da koristim kupovne kore?

Možeš – ali rezultat neće biti isti. Kupovne kore su tanje, suvlje i ne puca savijača isto. Ako moraš, koristi ih, ali dodaj više fila i premaži svaku koru mastom. Tako dobijaš efekat “topi se dok gledaš”.

Kako da bosanska savijača bude sočna, a da ne curi?

Fil mora biti gust – ne sme da “pliva”. Koristi mladi sir, ne kiseli. Dodaj jedno jaje više ako ti deluje retko. Pre pečenja, savijaču premaži jogurtom i puterom – to je trik iz etno restorana.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com