Brza pita bez kora: Smutiš sve u činiji za 5 minuta, a dobiješ najmekši doručak koji cela porodica obožava

Brza pita bez kora je idealno rešenje za zauzeta jutra. Smutite sastojke, ispecite i uživajte u najmekšem doručku koji se topi u ustima.

Koliko puta ste želeli topao doručak, a niste imali vremena ni snage za razvlačenje kora? Brza pita bez kora je savršeno rešenje koje vam štedi dragoceno vreme. Ovo jelo je spas za svaku porodicu. Priprema je jednostavna i ne zahteva posebno kulinarsko umeće. Dovoljno je da imate jednu činiju i par minuta. Rezultat je uvek fantastičan. Dobićete mekano i ukusno jelo koje svi obožavaju.

Sastojci koji su vam uvek pri ruci

Lepota ovog recepta leži u njegovoj jednostavnosti. Verovatno već imate sve namirnice u frižideru. Nema potrebe za odlaskom u prodavnicu. Ovo je ekonomičan i praktičan obrok. Evo šta vam je tačno potrebno:

4 krupnija jaja

200 ml jogurta (gustog)

150 ml ulja (suncokretovog)

250 g brašna (mekog)

1 kesica praška za pecivo

300 g sitnog sira ili mrvljene fete

Soli po ukusu (pažljivo sa slanim sirom)

Susam za posipanje

Kako se pravi brza pita bez kora?

Proces pripreme je neverovatno brz. Zaboravite na nered u kuhinji. Pratite ove jednostavne korake za savršen rezultat.

Prvo uključite rernu na 200 stepeni Celzijusa. Dok se rerna greje, vi ćete pripremiti smesu. Umutite jaja žicom u dubljoj činiji. Dodajte so, jogurt i ulje. Sve dobro sjedinite da masa postane glatka. Postepeno dodajte brašno pomešano sa praškom za pecivo. Mešajte dok ne razbijete grudvice. Na kraju umešajte izmrvljeni sir varjačom. To je cela mudrost.

Mala tajna velikih majstora: Ekspertski savet

Želite da vaša brza pita bez kora bude vazdušasta kao oblak? Dodajte u smesu 50 ml kisele vode pre pečenja. Mehurići iz kisele vode će dodatno podići testo tokom pečenja. Takođe, nemojte previše mutiti smesu nakon dodavanja brašna. Dovoljno je samo da se sastojci povežu. Tako će pita ostati mekana i sočna danima.

Pečenje i serviranje

Izlijte smesu u podmazan pleh srednje veličine. Pleh možete obložiti papirom za pečenje radi lakšeg vađenja. Pospite susamom ili semenkama lana. Stavite u zagrejanu rernu. Pecite oko 30 minuta dok pita ne dobije zlatnu boju. Proverite čačkalicom da li je pečena iznutra.

Zašto ćete obožavati ovaj recept?

Ova brza pita bez kora idealna je za doručak, večeru ili užinu. Možete je poneti na posao ili spakovati deci za školu. Ostaje sveža i meka i kada se ohladi. Ne čekajte posebnu priliku. Iznenadite svoje najbliže već večeras i otkrijte zašto svi govore da je ovo jelo pravo čudo!

