Brza pita od sira, bolja nego iz pekare: Savršena hrskavost u svakom zalogaju

Miris domaće kuhinje nema cenu. Ova brza pita od sira spremna je za tren, a ukusom, sočnošću i hrskavošću nadmašiće svaku iz pekare.

Brza pita od sira nije samo obrok, već pravi spas u zadnji čas koji vraća miris detinjstva u vaš dom.

Zaboravite na suve pekarske proizvode pune aditiva. Domaća kuhinja nudi nešto što se ne može kupiti – ljubav utkanu u svaki zalogaj i kontrolu nad onim što unosite u organizam. Tajna koju ova brza pita od sira nosi leži u savršenom balansu hrskave korice i sočnog fila koji se topi u ustima, a priprema je toliko jednostavna da će uspeti čak i potpunim početnicima.

Kako se priprema najbolja brza pita od sira?

Sastojci:

500 g svežeg sira

150 g fete

1 jaje

4 kašike ulja

500 g kora za pite i gibanice

so po želji

susam po želji

Preliv:

150 ml ulja

150 ml mleka

Priprema:

Pomešajte ulje i mleko kako biste dobili preliv.

Raširite prvu koru i premažite je prelivom. Preklopite je drugom korom pa i nju premažite prelivom. Dodajte i treću koru, na nju rasporedite sir pa urolajte.

Ponavljajte postupak sve dok ne potrošite sve kore i sir, a sir stavljajte, kao što je objašnjeno u prvom koraku, na svaku treću koru.

Pite stavite u pleh za rernu i isecite ih na željenu veličinu pre pečenja.

U posudu u kojoj je bio sir dodajte ostatak preliva i sve dobro promešajte.

Prelijte preko pite, pospite susamom i pecite na 200 stepeni oko 35 minuta, odnosno dok ne porumeni.

3 tajna koraka za zlatnu koricu

Da bi Vaša pita izgledala kao iz najboljeg časopisa o hrani, primenite ove jednostavne trikove:

Zalivanje pre pečenja : Ostavite pitu da odstoji desetak minuta pre nego što je stavite u rernu. Tako će kore upiti fil i postati sočnije.

: Ostavite pitu da odstoji desetak minuta pre nego što je stavite u rernu. Tako će kore upiti fil i postati sočnije. Temperatura je ključ : Pecite u dobro zagrejanoj rerni na 200 stepeni dok ne porumeni, a zatim smanjite temperaturu da se sredina ravnomerno ispeče.

: Pecite u dobro zagrejanoj rerni na 200 stepeni dok ne porumeni, a zatim smanjite temperaturu da se sredina ravnomerno ispeče. Finalni dodir: Pred kraj pečenja, premažite gornju koru sa malo otopljenog putera za dodatni sjaj i miris.

