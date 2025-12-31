Brza pita od sira, bolja nego iz pekare: Savršena hrskavost u svakom zalogaju

Brza pita od sira nije samo obrok, već pravi spas u zadnji čas koji vraća miris detinjstva u vaš dom.
Zaboravite na suve pekarske proizvode pune aditiva. Domaća kuhinja nudi nešto što se ne može kupiti – ljubav utkanu u svaki zalogaj i kontrolu nad onim što unosite u organizam. Tajna koju ova brza pita od sira nosi leži u savršenom balansu hrskave korice i sočnog fila koji se topi u ustima, a priprema je toliko jednostavna da će uspeti čak i potpunim početnicima.
Kako se priprema najbolja brza pita od sira?
Sastojci:
- 500 g svežeg sira
- 150 g fete
- 1 jaje
- 4 kašike ulja
- 500 g kora za pite i gibanice
- so po želji
- susam po želji
Preliv:
- 150 ml ulja
- 150 ml mleka
Priprema:
Pomešajte ulje i mleko kako biste dobili preliv.
Raširite prvu koru i premažite je prelivom. Preklopite je drugom korom pa i nju premažite prelivom. Dodajte i treću koru, na nju rasporedite sir pa urolajte.
Ponavljajte postupak sve dok ne potrošite sve kore i sir, a sir stavljajte, kao što je objašnjeno u prvom koraku, na svaku treću koru.
Pite stavite u pleh za rernu i isecite ih na željenu veličinu pre pečenja.
U posudu u kojoj je bio sir dodajte ostatak preliva i sve dobro promešajte.
Prelijte preko pite, pospite susamom i pecite na 200 stepeni oko 35 minuta, odnosno dok ne porumeni.
3 tajna koraka za zlatnu koricu
Da bi Vaša pita izgledala kao iz najboljeg časopisa o hrani, primenite ove jednostavne trikove:
- Zalivanje pre pečenja: Ostavite pitu da odstoji desetak minuta pre nego što je stavite u rernu. Tako će kore upiti fil i postati sočnije.
- Temperatura je ključ: Pecite u dobro zagrejanoj rerni na 200 stepeni dok ne porumeni, a zatim smanjite temperaturu da se sredina ravnomerno ispeče.
- Finalni dodir: Pred kraj pečenja, premažite gornju koru sa malo otopljenog putera za dodatni sjaj i miris.
