Brza pita sa jogurtom koja obara s nogu: Sprema se za tili čas, a postaće vaš omiljeni recept

Nema ko je nije probao, a da nije tražio recept! Ova pita sa jogurtom je toliko ukusna da se pojede brže nego što se ohladi.

Vazdušasta, mekana i sočna – ova pita sa jogurtom uspeva bukvalno svakome iz prvog pokušaja!

Pite krase naše trpeze vekovima unazad. Tako su one danas, ne samo veoma lake za pripremu, već i delom omiljeno jelo našim ljudima. Ne postoji jedan „pravi“ recept za pitu, jer su mogućnosti kako ćete ih napraviti zaista otvorene, ali zato su domaćice vremenom postajale sve više domišljate i stvarale recepte za svakoga.

Ova pita sa jogurtom koju danas pripemamo veoma je jednostavna i oduzeće vam, samo zbog pečenja, nešto više od 10 minuta.

Zato, zavrnite rukave i spremite se da oduševite ukućane!

Sastojci za pitu sa jogurtom:

jedno pakovanje kora za pitu (500g)

3 jajeta

500 ml jogurta

kisela voda

1 dl ulja ili pola kafene šoljice

so

sir, po želji

Priprema:

U jednu činiju razbijte jaja i dodajte jogurt, ulje i malo kisele vode, čisto da „razbijete“ gustinu smese.

Sve to pomešajte i ako želite, izdrobite i dodajte sir. Ako želite da pitu pravite sa sirom, preporučujemo da bude malo slaniji i stariji sir.

Uključite rernu da se zagreje na 200 stepeni.

Dok se rerna greje, premažite pleh uljem. Možete odmah početi sa ređanjem pite u sam pleh ili, ako želite da je urolate, to možete učiniti naknadno.

Izdvojte dve kore i stavite ih jednu preko druge.

Premažite smesu, a zatim ponovo preklopite sa dve kore. Ponovite ovaj posupak i dvema korama preklopite pitu za kraj.

Po želji, pitu možete urolati, pa prebaciti u pleh.

Pecite pitu na 200 stepeni oko 15 do 20 minuta. Po potrebi smanjite jačinu rerne.

Prijatno!

(Ona.rs)

