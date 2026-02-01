Brza pita sa jogurtom koja obara s nogu: Sprema se za tili čas, a postaće vaš omiljeni recept

Vazdušasta, mekana i sočna – ova pita sa jogurtom uspeva bukvalno svakome iz prvog pokušaja!
Pite krase naše trpeze vekovima unazad. Tako su one danas, ne samo veoma lake za pripremu, već i delom omiljeno jelo našim ljudima. Ne postoji jedan „pravi“ recept za pitu, jer su mogućnosti kako ćete ih napraviti zaista otvorene, ali zato su domaćice vremenom postajale sve više domišljate i stvarale recepte za svakoga.
Ova pita sa jogurtom koju danas pripemamo veoma je jednostavna i oduzeće vam, samo zbog pečenja, nešto više od 10 minuta.
Zato, zavrnite rukave i spremite se da oduševite ukućane!
Sastojci za pitu sa jogurtom:
- jedno pakovanje kora za pitu (500g)
- 3 jajeta
- 500 ml jogurta
- kisela voda
- 1 dl ulja ili pola kafene šoljice
- so
- sir, po želji
Priprema:
U jednu činiju razbijte jaja i dodajte jogurt, ulje i malo kisele vode, čisto da „razbijete“ gustinu smese.
Sve to pomešajte i ako želite, izdrobite i dodajte sir. Ako želite da pitu pravite sa sirom, preporučujemo da bude malo slaniji i stariji sir.
Uključite rernu da se zagreje na 200 stepeni.
Dok se rerna greje, premažite pleh uljem. Možete odmah početi sa ređanjem pite u sam pleh ili, ako želite da je urolate, to možete učiniti naknadno.
Izdvojte dve kore i stavite ih jednu preko druge.
Premažite smesu, a zatim ponovo preklopite sa dve kore. Ponovite ovaj posupak i dvema korama preklopite pitu za kraj.
Po želji, pitu možete urolati, pa prebaciti u pleh.
Pecite pitu na 200 stepeni oko 15 do 20 minuta. Po potrebi smanjite jačinu rerne.
Prijatno!
