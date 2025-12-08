Brza pita sa krompirom bez kora biće vaš recept broj 1: Hladna ili topla, jednako je dobra

Savršena pita sa krompirom bez kora je brza i ne zahteva mnogo truda! Biće gotova za čas, a ukusna je i topla i hladna. Stari bakin recept.

Imamo najbolji, najbrži recept: starinska pita sa krompirom bez kora! Sve samo izmešate u jednoj činiji i stavite u rernu. Garancija da uspeva svaki put!

Ako ne znate šta da spremite za doručak, probajte izvrsnu pitu sa krompirom bez kora kakvu su pripremale naše bake. Sve sastojke izmešate u jednoj činiji, sipate u tepsiju i to je to. Upravo u toj jednostavnosti krije se njena genijalnost, jer nema šanse da ne uspe.

Poslužite je toplu uz jogurt ili hladnu, sutradan, jer je jednako dobra i tada. Biće vaš recept broj 1.

Sastojci:

1,5 kg očišćenog krompira

1/2 šolje kukuruznog brašna (ne griza)

1/2 šolje običnog, belog brašna

1/2 šolje ulja + 2 kašike ulja

2 jajeta

1/2 kesice praška za pecivo

2 kašičice soli

1 ravna kašičica bibera

Priprema:

Krompir očistite i narendajte na krupno rende. Izmešajte kukuruzno brašno, belo brašno, so, biber i prašak za pecivo. Nemojte da solite krompir da ne ispusti dodatno vodu, već posolite direktno pripremljeno brašno.

Uključite rernu da se ugreje na 200 stepeni. Narendani krompir izmešajte sa jajima i sa pola šolje ulja. Nakon toga dodajte mešavinu brašna i sve dobro sjedinite.

U tepsiju stavite dve kašike ulja i stavite u rernu da se dobro zagreje. U dobro ugrejanu tepsiju i ulje sipajte masu od krompira, poravnajte i stavite da se peče dok lepo ne porumeni, oko 45 minuta do jedan sat.

Pečenu pitu od krompira ostavite 10-tak minuta da se prohladi, pa je nasecite i servirajte uz jogurt ili kiselo mleko.

Tri genijalne nadogradnje ukusa

Iako je ova pita sa krompirom savršena u svojoj jednostavnosti, možete je lako pretvoriti u glavno jelo, a da i dalje ne utrošite ni minut više na pripremu! Sve dodajte direktno u sirovu masu pre pečenja:

Dodajte 150g izmrvljenog feta sira ili starog, tvrdog sira. Ovo će joj dati slaniji, bogatiji, tradicionalni ukus koji podseća na proju.

Ubacite šaku sitno seckanog svežeg peršuna, malo mirođije ili mladog luka. Ovo je idealno ako pitu služite hladnu, jer zeleniš daje fantastičnu svežinu.

Ubacite 100g sitno seckane dimljene šunke, slanine ili pečenice. Ovo će joj dati snagu glavnog jela i savršeno se slaže sa topljenim uljem i krompirom.

Ako ste se umorili od razvlačenja kora, ova pita sa krompirom bez kora je spas. Dobićete onaj pravi, jak, domaći ukus, a niste se pomučili! Super je što je možete jesti i toplu i hladnu, pa je savršena za bilo koji deo dana. Nema šanse da vam ne uspe!

Pripremite je već danas za doručak! Kladimo se da će tanjir biti prazan za manje od pet minuta.

