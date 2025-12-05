Brza pita sa mesom – pravi se za 20min, a nećete verovati koliko je samo sočna i ukusna (recept)

Brza pita sa mesom – pravi se za 20min, a nećete verovati koliko je samo sočna i ukusna.
Ako volite domaće i ukusne pite, ali nemate mnogo vremena, ovaj recept za brzu pitu sa mesom je pravo rešenje. Mekano, masno testo u kombinaciji sa sočnim, dinstanim mesom stvara savršen obrok koji se brzo priprema, a još brže nestaje sa stola. Bez čekanja da se testo odmori, ova pita je idealna kada želite ukusan i topao obrok u samo nekoliko minuta pečenja.
Sastojci
Za testo:
- 250 g brašna
- 100 g masti, margarina ili putera
- 1 dl toplog mleka
- 1/2 kvasca
- 1 žumance
- 1 kašičica šećera
- 1 kašićica soli
Za nadev:
- 300 g mlevenog mesa
- 1 glavica crnog luka (isečenog na sitne kockice)
- 3 kašike sitno sečenog lista peršuna
- 1 belance
- 1 kašičica bibera
- po potrebi so
Za premazivanje i posipanje:
- 1 jaje
- malo susama
- malo krupne morske soli
Priprema
U posudu za mešenje staviti brašno, mast, mleko, kvasac, žumanca, šećer, so i zamesiti testo (ne treba kvasac da nadođe). Testo podeliti na dve jufke.
Oklagijom rastanjiti prvu jufku pa je staviti u suv, dublji pleh (testo je masno pa nema potrebe za dodatnom masnoćom na plehu). Preko kore staviti dinstano meso (ocediti ga ako ima potrebe), a zatim staviti rastanjenu drugu koru, izbockati je viljuškom, premazati umućenim jajetom i posuti susamom i krupnom morskom soli.
Peći u zagrejanoj rerni na 180 C 12-15 minuta (dok ne poprimi zlatno-žutu boju).
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
(recepti.com)
