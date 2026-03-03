Mera na šolje: Najjednostavnija posna pita sa jabukama za koju će vam svi tražiti recept

Posna pita sa jabukama vraća miris detinjstva u vaš dom. Zaboravite vagu, uzmite šolju i napravite ovaj preukusan, sočan desert još danas.

Dosadilo vam je ribanje vage i brašnjav kuhinjski pult? Međutim, ova brza posna pita sa jabukama promenila je sve.

Spremate je bukvalno dok se rerna greje, a ukus je kao da ste proveli sate u kuhinji. Najbolji deo krije se u samoj pripremi nadeva, ali o tome malo kasnije.

Šta je mera na šolje za kolače?

Mera na šolje je stari, provereni kuhinjski metod gde se kao jedinica mere koristi standardna šolja od 200 mililitara umesto gramaže, čime se osigurava savršen odnos suvih i tečnih sastojaka bez upotrebe vage.

Mnogi greše jer misle da posni kolači moraju biti suvi ili bezukusni. Naprotiv. Ova brza posna pita sa jabukama demantuje te predrasude već prvim zalogajem. Probala sam razne varijante, sa uljem, sa margarinom, sa vodom, ali kombinacija griza i oraha daje onu pravu teksturu.

Sastojci (Mera je šolja od 2 dl)

2 šolje griza

2 šolje brašna

1 šolja šećera

1 kesica praška za pecivo

1.5 kg jabuka (najbolje kisele)

Cimet po želji

Malo ulja za prelivanje

Priprema bez muke

Prvo pomešajte sve suve sastojke: griz, brašno, šećer i prašak za pecivo. Podelite tu smesu na tri približno jednaka dela. Jabuke izrendajte, dodajte cimet i, ako volite, malo seckanih oraha. Jabuke ne cedite. Taj sok je ključan jer će griz tokom pečenja upiti tečnost i posna pita sa jabukama će postati neverovatno sočna.

Uzmite pleh, podmažite ga uljem. Sipajte prvi deo suve smese. Preko rasporedite pola rendanih jabuka. Zatim ide drugi deo suve smese, pa ostatak jabuka. Završite trećim delom suve smese. Odozgo narendajte malo smrznutog margarina ili poprskajte uljem.

Pecite na 200 stepeni oko 40 minuta dok ne porumeni. Verujte mi, miris koji će ispuniti kuću bolji je od bilo kog osveživača prostora.

Zašto ova pita uspeva svakome?

Ljudi često komplikuju sa mešenjem testa. Ovde toga nema. Fora je u tome što sok od jabuka povezuje suve sastojke tokom pečenja. Nema prljavih ruku, nema oklagije. Ovo je idealan recept kada vam se najave gosti u poslednjem trenutku.

Često postavljana pitanja

Koliko dugo pita mora da se hladi pre sečenja?

Najbolje je sačekati da se potpuno ohladi, bar dva sata, kako bi se griz stegao i kocke bile pravilne.

Mogu li koristiti druge voćke umesto jabuka?

Da, rendane dunje ili kruške su odlična zamena, ali jabuke puštaju najviše soka koji je neophodan za ovaj tip pite.

Da li se griz oseća u gotovom kolaču?

Ne, griz se potpuno natopi sokom i stopi sa brašnom, stvarajući teksturu sličnu mekom biskvitu.

Koja je vaša najveća greška pri pravljenju posnih kolača koju više nikada ne ponavljate?

