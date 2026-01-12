Brze, mekane i neodoljive: Domaće pogačice od 4 sastojka koje uvek uspevaju svima

Ove domaće pogačice od 4 sastojka su najukusnije na svetu! Neverovatno hrskave, gotove dok kažete keks – a nestaju za minut.

Najhrskavije domaće pogačice se prave od samo 4 sastojka- idealne za svaki dan i nema šanse da ne uspeju!

Ukoliko volite hrskavo, mekano testo, ali vam se ne mili da dugo vremena provodite u kuhinji, imamo recept za vas! Ove domaće pogačice su dokaz da za savršen ukus nije potrebno mnogo truda niti puno sastojaka.

Sa samo 4 sastojka napravićete najlepše pogačice sa sirom. Idealne su za brzi doručak, užinu ili da ih ponesete na posao!

Sastojci:

Zaista vam ne treba mnogo da biste napravili hrskavo savršenstvo!

300 gr feta sira

250 gr margarina

350 gr brašna

1 jaje za premazivanje

malo susama i kima za posipanje

Priprema: Sve je gotovo za 30 minuta

Izgnječite sir, dodajte margarin koji je bio na sobnoj temperaturi, pa rukom sjedinite oba sastojka. Dodajte brašno i nastavite da mesite dok testo ne postane kompaktno.

Ostavite prekriveno da stoji u frižideru 30 minuta. Potom oklagijom razvucite testo na prst debljine i čašicom vadite pogačice.

Slažite ih na pek papir, pa ih premažite umućenim jajetom, pospite kimom i/ili susamom i krupnom morsom solju.

Pecite ih 15-20 minuta na 200 stepeni, dok ne porumene. Prijatno!

Ove domaće pogačice od 4 sastojka su idealan recept za sve koji žele nešto ukusno, ali nemaju vremena. Jednostavno, neodoljivo i brzo rešenje za svaki dan.

