Brze zemičke za 15 minuta – mekanije i ukusnije nego iz pekare

Isprobaj recept za brze zemičke – mekše, ukusnije i toplije od onih iz pekare. Bez čekanja, bez kvasca, samo miris doma.

Znaš onaj trenutak kad ti se jede nešto toplo, mekano, domaće – ali nemaš ni vremena ni volje da mesiš satima? Deca gladna, ti umorna, pekara daleko. Ove brze zemičke za 15 minuta rešavaju sve. Bez kvasca, bez čekanja, a miris – kao da si pekla ceo dan.

Šta ti treba za savršene zemičke bez čekanja

Sastojci (za 6 zemički):

250 g brašna (može i mešano: belo + integralno)

1 kašičica praška za pecivo

1/2 kašičice soli

150 ml jogurta

2 kašike ulja

Po želji: susam, lan, sir, masline

Priprema:

1. U jednoj činiji pomešaj suve sastojke.

2. Dodaj jogurt i ulje, pa umesi meko testo (ne lepi se za ruke).

3. Oblikuj zemičke, pospi semenkama ili ubaci punjenje.

4. Pečenje: 200°C, 12–15 minuta, dok ne porumene.

Zašto su bolje od pekarskih?

Nema aditiva ni industrijskih masti.

Prilagodiš ih svom ukusu – slane, slatke, punjene.

Uvek sveže, uvek tople.

Idealne za doručak, užinu, pa čak i uz supu.

Saveti i alternative:

– Umesto jogurta: kiselo mleko, kefir ili biljna alternativa.

– Za vegansku verziju: biljno mleko + malo limunovog soka.

– Za hrskaviju koricu: premaži vodom pre pečenja.

– Za decu: ubaci kockice sira, šunku ili kukuruz.

Brze zemičke: odgovori na tvoje dileme

Koliko dugo mogu da stoje?

– Do 2 dana u zatvorenoj posudi, ali najbolje su sveže.

Mogu li da ih zamrznem?

– Da, pre pečenja – samo ih oblikuj i zamrzni.

Da li mogu bez jogurta?

– Možeš koristiti kiselo mleko, kefir ili biljno mleko sa limunom.

Mogu li dodati kvasac?

– Možeš, ali onda više nisu “brze” – moraš čekati da testo naraste.

Koje brašno je najbolje?

– Belo za mekoću, integralno za nutritivnu vrednost – kombinuj po želji.

Ako ti treba nešto toplo, mekano i domaće – odmah, bez čekanja – ove brze zemičke za 15 minuta su tvoj spas. Ne samo da mirišu na detinjstvo, već ti daju slobodu da ih prilagodiš svom ukusu, bez kompromisa. U svetu brzine i industrijskih pekarskih proizvoda, ovo je tvoj mali ritual: miris doma, osmeh za stolom, zemička koja puca pod prstima.

Ne moraš biti kuvar. Ne moraš imati vremena. Samo volju da sebi (i drugima) priuštiš nešto toplo, mekano i tvoje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com