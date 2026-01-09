Idealan recept za pitu ako vam treba nešto ukusno a brzo se pravi!

Brži i bolji recept za pitu još niste probali – uvek bude sočna kao duša, a jedan sastojak daje sasvim naročit šmek.

Brza i sočna jogurt pita sa gotovim korama – savršen recept za svaki dan!

Ako volite brze, jednostavne i provereno ukusne recepte, ova jogurt pita će vas osvojiti već na prvi zalogaj. Ne treba vam mnogo vremena ni posebna kulinarska veština – samo nekoliko osnovnih sastojaka i malo volje. Rezultat je neverovatno sočna i mirisna pita koja se topi u ustima.

Ako tražite jednostavan, a ukusan desert ili slani zalogaj, ova jogurt pita sa gotovim korama je pravi izbor. Mekana, sočna i gotova za tren oka, oduševiće vas svojim savršenim ukusom, prenosi still.kurir.rs.

Sastojci:

– 500 g kora za pitu

– 7 jaja

– 1 ravna kašika soli

– 1 l jogurta

– 1 kašika ulja za premazivanje tepsije

Priprema:

Ova jednostavna, a raskošna jogurt pita pravi je dokaz da za savršen ukus nisu potrebni ni sati u kuhinji ni složene tehnike. Brzo se sprema, uvek uspeva i ostaje sočna i mekana i danima nakon pripreme. Tajna njenog posebnog šmeka krije se upravo u jednostavnosti sastojaka i savršenom spoju jogurta i jaja. Bilo da je poslužite uz šolju jogurta, čaja ili kao lagani ručak – ova pita će osvojiti svakog ko je proba. Isprobajte je već danas i uverite se zašto mnogi tvrde da je “sočna kao duša”.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com