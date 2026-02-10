Brzi recept za susam štapiće koji uvek uspevaju: Bez kvasca i čekanja, a hrskavi su kao iz pekare

Domaći susam štapići – hrskavi, mirisni i gotovi za 15 minuta. Brzi recept bez čekanja, savršen za toplu grickalicu kod kuće.

Kada vam se jede nešto slano, a nemate vremena za komplikovane recepte, brzi susam štapići su jedini spas koji vam treba. Zaboravite na kvasac, duga mešenja i višesatno čekanje da testo naraste – od brašna na stolu do mirisa prave pekare u vašem domu deli vas manje od 15 minuta.

Ovi štapići su idealno rešenje za iznenadne goste ili večeru u zadnji čas, a njihova tajna je u tome što ostaju neverovatno hrskavi čak i sutradan.

Brzo se umese, odmah idu u rernu i za 15 minuta imaš mirisno pecivo koje osvaja na prvi zalogaj.

Recept za domaće susam štapiće je jednostavan i praktičan – nema čekanja, nema komplikacija. Sve što ti treba su osnovni sastojci koje već imaš kod kuće.

Sastojci:

250 g brašna

1 prašak za pecivo

1 kašičica soli

100 ml jogurta

50 ml ulja

1 jaje

Susam za posipanje

Priprema:

Pomešaj brašno, prašak za pecivo i so. Dodaj jogurt, ulje i jaje, pa umesi glatko testo. Odmah oblikuj štapiće rukama ili oklagijom. Poređaj ih na pleh obložen papirom za pečenje. Pospi obilno susamom. Pecite na 200°C oko 15 minuta, dok ne postanu zlatni i hrskavi.

Ovi štapići su savršeni uz jogurt, kefir ili kao brza grickalica uz film. Njihova najveća prednost je što se prave od sastojaka koje već imaš, pa su idealni za trenutke kada želiš nešto domaće i ukusno bez komplikacija.

Kako da domaći susam štapići budu još zanimljiviji:

Dodaj malo belog luka u prahu u testo za aromatičnu varijantu.

Umesto susama koristi mak ili kim za drugačiji ukus.

Ako voliš mekše štapiće, dodaj kašiku pavlake u testo.

Za slanu grickalicu pospi ih rendanim parmezanom pre pečenja.

Ako želiš zdraviju verziju, zameni pola brašna integralnim.

Najčešća pitanja o domaćim susam štapićima

1. Mogu li se štapići praviti bez jogurta?

– Da, možeš koristiti kiselo mleko ili pavlaku.

2. Kako da ostanu hrskavi i sutradan?

– Čuvaj ih u dobro zatvorenoj kutiji, bez vlage.

3. Mogu li se praviti unapred?

– Da, testo možeš umesiti ranije i čuvati u frižideru do pečenja.

Hrskava radost bez čekanja

Brzi susam štapići su dokaz da ukusno pecivo ne mora da zahteva sate pripreme. Brzi, mirisni i uvek uspešni – savršeni su za svaki trenutak kada želiš toplinu doma na stolu.

Probaj ih već danas i oseti kako jednostavan recept može da donese veliku radost.

