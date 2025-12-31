Brzi uštipci, meki i sočni kao bakini: Trik da ne upiju ni kap ulja dok ih pržite

Brzi uštipci koji se pripremaju za manje od pola sata, a ukusom vraćaju u najlepše dane detinjstva.
Najveća tajna ovih savršenih zalogaja leži u jednostavnom triku sa temperaturom ulja i dodatkom jogurta, što garantuje da testo ostane suvo spolja, a vazdušasto iznutra. Ovi brzi uštipci uspevaju svakome, čak i apsolutnim početnicima u kuhinji, jer ne zahtevaju kvasac niti dugotrajno čekanje da testo nadođe.
Zašto baš ovaj recept menja sve?
Verovatno ste navikli da prženo testo znači tešku i masnu hranu posle koje se osećate tromo. Ovde to nije slučaj. Zahvaljujući specifičnoj reakciji praška za pecivo i kiselosti jogurta, ovi brzi uštipci postaju neverovatno lagani.
Osim toga, ovaj recept je pravi spas za kućni budžet jer koristi sastojke koje verovatno već imate u svojoj kuhinji. Nema potrebe za odlaskom u prodavnicu – samo brašno, jaja, jogurt i malo dobre volje.
Šta vam je potrebno za pripremu?
Da bi vaši brzi uštipci bili kao bakini, pripremite sledeće sastojke:
- 2 krupnija jaja (sobne temperature)
- 200 ml jogurta (može i kiselo mleko za gušću teksturu)
- Približno 350 g brašna (meko brašno tip 400 je idealno)
- 1 kesica praška za pecivo
- Malo soli (po ukusu)
- Ulje za prženje
Tajna koju pekari ne otkrivaju: Kako da ostanu suvi?
Ključni moment je temperatura. Ulje mora biti dobro zagrejano, ali ne sme da gori. Ako ubacite testo u mlako ulje, ono će se ponašati kao sunđer i upiti svu masnoću. Proverite temperaturu tako što ćete ubaciti mali komadić testa – ako odmah počne da cvrči i ispliva na površinu, spremni ste.
Takođe, dodatak jedne kašičice rakije ili sirćeta u smesu je starinski trik naših baka koji hemijski sprečava prodiranje masnoće u sredinu uštipka.
Korak po korak do savršenstva
Prvo penasto umutite jaja sa malo soli. Zatim dodajte jogurt i sjedinite smesu. Brašno pomešajte sa praškom za pecivo i postepeno dodajte u tečne sastojke. Smesa treba da bude gusta, znatno gušća nego za palačinke, ali ne tvrda kao za hleb – mora se teško odvajati od kašike.
Kašiku kojom vadite smesu svaki put umočite u vrelo ulje kako se testo ne bi lepilo. Pržite ih dok ne dobiju zlatno-smeđu boju sa obe strane, a zatim ih odložite na papirni ubrus da upije eventualni višak masnoće sa površine.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com