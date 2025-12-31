Brzi uštipci, meki i sočni kao bakini: Trik da ne upiju ni kap ulja dok ih pržite

Želite savršen doručak? Ovi brzi uštipci su meki, sočni i ne upijaju masnoću. Otkrijte recept koji će oduševiti vašu porodicu.

Brzi uštipci koji se pripremaju za manje od pola sata, a ukusom vraćaju u najlepše dane detinjstva.

Najveća tajna ovih savršenih zalogaja leži u jednostavnom triku sa temperaturom ulja i dodatkom jogurta, što garantuje da testo ostane suvo spolja, a vazdušasto iznutra. Ovi brzi uštipci uspevaju svakome, čak i apsolutnim početnicima u kuhinji, jer ne zahtevaju kvasac niti dugotrajno čekanje da testo nadođe.

Zašto baš ovaj recept menja sve?

Verovatno ste navikli da prženo testo znači tešku i masnu hranu posle koje se osećate tromo. Ovde to nije slučaj. Zahvaljujući specifičnoj reakciji praška za pecivo i kiselosti jogurta, ovi brzi uštipci postaju neverovatno lagani.

Osim toga, ovaj recept je pravi spas za kućni budžet jer koristi sastojke koje verovatno već imate u svojoj kuhinji. Nema potrebe za odlaskom u prodavnicu – samo brašno, jaja, jogurt i malo dobre volje.

Šta vam je potrebno za pripremu?

Da bi vaši brzi uštipci bili kao bakini, pripremite sledeće sastojke:

2 krupnija jaja (sobne temperature)

200 ml jogurta (može i kiselo mleko za gušću teksturu)

Približno 350 g brašna (meko brašno tip 400 je idealno)

1 kesica praška za pecivo

Malo soli (po ukusu)

Ulje za prženje

Tajna koju pekari ne otkrivaju: Kako da ostanu suvi?

Ključni moment je temperatura. Ulje mora biti dobro zagrejano, ali ne sme da gori. Ako ubacite testo u mlako ulje, ono će se ponašati kao sunđer i upiti svu masnoću. Proverite temperaturu tako što ćete ubaciti mali komadić testa – ako odmah počne da cvrči i ispliva na površinu, spremni ste.

Takođe, dodatak jedne kašičice rakije ili sirćeta u smesu je starinski trik naših baka koji hemijski sprečava prodiranje masnoće u sredinu uštipka.

Korak po korak do savršenstva

Prvo penasto umutite jaja sa malo soli. Zatim dodajte jogurt i sjedinite smesu. Brašno pomešajte sa praškom za pecivo i postepeno dodajte u tečne sastojke. Smesa treba da bude gusta, znatno gušća nego za palačinke, ali ne tvrda kao za hleb – mora se teško odvajati od kašike.

Kašiku kojom vadite smesu svaki put umočite u vrelo ulje kako se testo ne bi lepilo. Pržite ih dok ne dobiju zlatno-smeđu boju sa obe strane, a zatim ih odložite na papirni ubrus da upije eventualni višak masnoće sa površine.

