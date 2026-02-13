Brzi uštipci s jogurtom i jajetom, idealna večera za 20 minuta!

Brzi uštipci s jogurtom i jajetom idealni su, kako za doručak, tako i za večeru. Spremaju se po ovom receptu za samo 20 minuta.

Evo idealne večere za samo 20 minuta. Brzi uštipci s jogurtom i jajetom oduševio je ceo svet, oduševiće i vaše ukućane.

Ovaj recept oduševio je svakog ko ga je isprobao. Uštipci idealni za doručak ili večeru, za porodicu ili goste, za lenje ili iskusne domaćice. #ustipci.

Ovaj recept oduševio je ceo svet.

Uštipci su idealni za doručak ili večeru, za porodicu ili goste, za lenje ili iskusne domaćice.

Sastojci

brašno

jaje

jogurt

so

prašak za pecivo

ulje

Način pripreme

Sipati u posudu 14 kašika brašna, dodati pola kesice praška za pecivo, malo soli i sve lepo izmešati.

Umutiti jadno jaje, sipati u brašno, pa dodati jedan jogurt u brik pakovanju i dobro izmešati viljuškom.

Sipati ulje u manju šerpicu otprilike jedan cm visine, dobro ugrejati, vaditi kašičicom uštipke i pržiti sa svake strane da lepo porumene.

Služiti sa starijim sirom, uz čaj ili belu kafu.

Brzi uštipci s jogurtom i jajetom pripremaju se samo za 20 minuta

(Ružica Bubnić, Beograd)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com