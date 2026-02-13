Brzi uštipci s jogurtom i jajetom, idealna večera za 20 minuta!

 –  
brzi uštipci, jogurt, jaje, posni uštipci, uštipci za 10 minuta
Foto: Krstarica/AI

Brzi uštipci s jogurtom i jajetom idealni su, kako za doručak, tako i za večeru. Spremaju se po ovom receptu za samo 20 minuta.

Evo idealne večere za samo 20 minuta. Brzi uštipci s jogurtom i jajetom oduševio je ceo svet, oduševiće i vaše ukućane.

Ovaj recept oduševio je svakog ko ga je isprobao. Uštipci idealni za doručak ili večeru, za porodicu ili goste, za lenje ili iskusne domaćice. #ustipci.

Ovaj recept oduševio je ceo svet.

Uštipci su idealni za doručak ili večeru, za porodicu ili goste, za lenje ili iskusne domaćice.

Sastojci

  • brašno
  • jaje
  • jogurt
  • so
  • prašak za pecivo
  • ulje

Način pripreme

Sipati u posudu 14 kašika brašna, dodati pola kesice praška za pecivo, malo soli i sve lepo izmešati.

Umutiti jadno jaje, sipati u brašno, pa dodati jedan jogurt u brik pakovanju i dobro izmešati viljuškom.

Sipati ulje u manju šerpicu otprilike jedan cm visine, dobro ugrejati, vaditi kašičicom uštipke i pržiti sa svake strane da lepo porumene.

Služiti sa starijim sirom, uz čaj ili belu kafu.

Brzi uštipci s  jogurtom i jajetom pripremaju se samo za 20 minuta

(Ružica Bubnić, Beograd)

