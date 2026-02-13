Brzi uštipci s jogurtom i jajetom, idealna večera za 20 minuta!

Brzi uštipci s jogurtom i jajetom idealni su, kako za doručak, tako i za večeru. Spremaju se po ovom receptu za samo 20 minuta.
Sastojci
- brašno
- jaje
- jogurt
- so
- prašak za pecivo
- ulje
Način pripreme
Sipati u posudu 14 kašika brašna, dodati pola kesice praška za pecivo, malo soli i sve lepo izmešati.
Umutiti jadno jaje, sipati u brašno, pa dodati jedan jogurt u brik pakovanju i dobro izmešati viljuškom.
Sipati ulje u manju šerpicu otprilike jedan cm visine, dobro ugrejati, vaditi kašičicom uštipke i pržiti sa svake strane da lepo porumene.
Služiti sa starijim sirom, uz čaj ili belu kafu.
Brzi uštipci s jogurtom i jajetom pripremaju se samo za 20 minuta
(Ružica Bubnić, Beograd)
