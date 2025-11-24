Brzinska pita sa jogurtom: Gotova za 10 minuta, izdašna i savršena za večeru

Nekad se dogodi da dođeš kući umoran, gladan i bez volje da provedeš sate u kuhinji. Upravo tada na scenu stupa brzinska pita sa jogurtom – recept koji se sprema za svega deset minuta, a daje izdašan, topao i mirisan obrok koji može da nahrani celu porodicu.

Ova pita je savršena za večeru jer kombinuje jednostavne sastojke koje gotovo svako ima kod kuće: jaja, jogurt, ulje, prašak za pecivo i kore za pitu. Priprema je toliko laka da će i početnici u kuhinji bez problema uspeti.

Sve što treba jeste da umutite jaja sa jogurtom i začinima, zatim da kore umačete u smesu i slažete u tepsiju. Na kraju se pita pospe susamom i peče dok ne dobije zlatnu boju. Rezultat je brzinska pita sa jogurtom koja je vazdušasta, mekana iznutra, a hrskava spolja.

Recept – Pita sa jogurtom

Sastojci:

500 g tankih kora za pitu

4 jaja

300 ml jogurta

100 ml ulja

1 prašak za pecivo

so po ukusu

susam za posipanje

Priprema:

1. Umutite jaja, dodajte jogurt, ulje, prašak za pecivo i so. Dobro sjedinite smesu.

2. Svaku koru umačite u smesu i slažite u podmazanu tepsiju.

3. Kada potrošite sve kore, prelijte ostatkom smese preko pite.

4. Pospite susamom po vrhu.

5. Pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 40 minuta, dok pita ne porumeni.

Najčešća pitanja o brzinskoj piti sa jogurtom:

Koliko dugo se peče pita?

Oko 40 minuta na 200°C, dok ne porumeni.

Može li se praviti unapred?

Da, možete je pripremiti ranije i podgrejati u rerni.

Da li je pogodna za doručak?

Naravno, brzinska pita sa jogurtom je odlična i za doručak uz šolju jogurta.

Može li se zamrznuti?

Može, najbolje je zamrznuti već pečenu i ohlađenu pitu.

Ako tražite recept koji je brz, praktičan i sigurno uspeva, brzinska pita sa jogurtom je pravi izbor. Gotova je za deset minuta pripreme, peče se bez komplikacija, a daje obrok koji je i izdašan i ukusan. Idealna je za večernje trenutke kada želite da nahranite sebe i svoje najbliže bez stresa i dugog kuvanja.

