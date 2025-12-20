Brzinska pita sa sirom da se raspametite: Zbog jednog tajnog sastojka bolja je i od gibanice

Nema razvlačenja kora i muke. Ova brzinska pita sa sirom se samo smuti i peče, a ukusom će vas potpuno raspametiti.

Ova brzinska pita sa sirom se pravi za čas, a sočnija je i lepša od svake gibanice koju ste probali.

Priznajte, koliko ste se puta razočarali u recepte za pite koji zahtevaju sate pripreme, rastezanje kora i komplikovano merenje? Gibanica, iako savršena, često oduzima previše vremena. Zato je ovaj recept postao apsolutni hit!

Ovo je ona prava, starinska brzinska pita sa sirom koja se pravi bez imalo muke. Tvrdi se da je bolja i od prave, domaće gibanice, a tajna se krije u kiseloj pavlaci koja je čini izuzetno mekom, sočnom i kremastom. Veoma lako se priprema, a sve potrebne sastojke već sigurno imate u vašoj kuhinji.

Ova pita vam garantuje savršen rezultat za manje od sat vremena, uključujući pečenje. Napravite je jednom i postaće vaš omiljeni brzinski obrok.

Recept za savršenu brzinsku pitu sa sirom

Potrebno je:

4 jaja

150 gr brašna

200 gr kisele pavlake

150 gr sira

1 prašak za pecivo

100 ml ulja

soli

Priprema:

Umutiti jaja mikserom, dodati brašno sa praškom za pecivo i izmešati. Sir izdrobiti, pa dodati pavlaku, pa izmešati.

Dodati umućenim jajima, sipati ulje i sve polako izjednačiti. Sipati u podmazan pleh. Posuti susamom. Peći na 200 stepeni 40 minuta.

Pogledajte kako to izgleda:

Vidite i sami – nema razvlačenja kora, nema nerviranja, a pita ispadne meka kao duša. Ta pavlaka stvarno pravi razliku, pa je ova brzinska pita sa sirom idealna čak i za one koji nisu baš vešti u kuhinji.

Ne oklevajte, isprobajte ovaj recept već danas i uverite se u njegovu magiju. Garantujemo vam da je ovo vaš novi omiljeni, brzi recept!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com