Brzinske krofnice koje se same okreću dok se prže: Recept koji ćete obožavati – tako lako, a tako ukusno!

Zaboravite na čekanje da testo naraste! Ove brzinske krofnice su gotove za pola sata – lagane, vazdušaste i prave se s jogurtom.
Brzi recepti za testa su uvek dobrodošli, posebno ako u obzir uzmemo činjenicu da retko ko može da odoli krofnama u bilo kom obliku. Ovo je recept za brze krofnice za koje nije potrebno vreme narastanja, a celokupno vreme pripreme neće vam oduzeti više od 25 minuta.
Sastojci:
- 4 dl jogurta
- 2 jajeta
- 2 kesice vanilin šećera
- prstohvat soli
- 2 kašičice šećera
- 20 kašika brašna
- 1 kesica praška za pecivo
- 1 kašika ruma (opciono)
- ulje za prženje
- šećer u prahu za posipanje
Priprema:
U posudu sipajte jogurt, stavite jaja, pa sve dobro umutite. Potom dodajte so, šećer, vanilin šećer, kašiku ruma, prašak za pecivo i brašno.
Testo dobro umitite mikserom ili žicom. Treba da bude retko, ali dosta gušće od onog za palačinke.
Sipajte veću količinu ulja u šerpicu i dobro ga zagrejte.
Krofnice spuštajte kašičicom u ulje i pržite ih dok ne porumene. Ovakav tip krofnica se doslovno sam prži, dakle same će se okretati u vrelom ulju i tako dobiti ujednačenu boju sa svih strana.
Pržene krofnice stavljajte na ubrus kako bi upile višak ulja, pospite šećerom u prahu i poslužite.
Kako da krofnice uvek budu savršene i bez viška ulja
Da bi ove brzinske krofnice bile lagane i da ne bi upile previše ulja, obratite pažnju na nekoliko ključnih koraka:
- Idealna temperatura ulja: Ulje mora biti dobro zagrejano, ali ne i da se dimi. Ako nije dovoljno vruće, krofnice će upiti mnogo masnoće. Ako je previše vruće, izgoreće spolja, a unutra će ostati sirove.
- Koristite kašičicu: Pre nego što zahvatite testo, uronite kašičicu u vruće ulje, a zatim u testo. To će sprečiti da se testo zalepi za kašičicu i omogućiće krofnicama da lakše padnu i počnu da se okreću.
- Nemojte pretrpavati: Pržite u manjim turama. Ako pretrpate šerpicu, temperatura ulja će naglo pasti, a krofnice neće imati mesta da se „same okreću“.
Ove brzinske krofnice su dokaz da najukusnije stvari nastaju lako i brzo. Uživajte u mekom, vazdušastom testu koje će vas osvojiti na prvi zalogaj.
Imate jogurt i brašno? Ne čekajte! Ispržite ove krofnice već danas i uverite se u njihovu magiju.
