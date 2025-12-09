Brzinske krofnice koje se same okreću dok se prže: Recept koji ćete obožavati – tako lako, a tako ukusno!

Magija u tiganju! Napravite najukusnije brzinske krofnice koje se same okreću dok se prže. Recept bez čekanja, gotov za samo 25 minuta!

Zaboravite na čekanje da testo naraste! Ove brzinske krofnice su gotove za pola sata – lagane, vazdušaste i prave se s jogurtom.

Brzi recepti za testa su uvek dobrodošli, posebno ako u obzir uzmemo činjenicu da retko ko može da odoli krofnama u bilo kom obliku. Ovo je recept za brze krofnice za koje nije potrebno vreme narastanja, a celokupno vreme pripreme neće vam oduzeti više od 25 minuta.

Sastojci:

4 dl jogurta

2 jajeta

2 kesice vanilin šećera

prstohvat soli

2 kašičice šećera

20 kašika brašna

1 kesica praška za pecivo

1 kašika ruma (opciono)

ulje za prženje

šećer u prahu za posipanje

Priprema:

U posudu sipajte jogurt, stavite jaja, pa sve dobro umutite. Potom dodajte so, šećer, vanilin šećer, kašiku ruma, prašak za pecivo i brašno.

Testo dobro umitite mikserom ili žicom. Treba da bude retko, ali dosta gušće od onog za palačinke.

Sipajte veću količinu ulja u šerpicu i dobro ga zagrejte.

Krofnice spuštajte kašičicom u ulje i pržite ih dok ne porumene. Ovakav tip krofnica se doslovno sam prži, dakle same će se okretati u vrelom ulju i tako dobiti ujednačenu boju sa svih strana.

Pržene krofnice stavljajte na ubrus kako bi upile višak ulja, pospite šećerom u prahu i poslužite.

Kako da krofnice uvek budu savršene i bez viška ulja

Da bi ove brzinske krofnice bile lagane i da ne bi upile previše ulja, obratite pažnju na nekoliko ključnih koraka:

Idealna temperatura ulja : Ulje mora biti dobro zagrejano, ali ne i da se dimi. Ako nije dovoljno vruće, krofnice će upiti mnogo masnoće. Ako je previše vruće, izgoreće spolja, a unutra će ostati sirove.

: Ulje mora biti dobro zagrejano, ali ne i da se dimi. Ako nije dovoljno vruće, krofnice će upiti mnogo masnoće. Ako je previše vruće, izgoreće spolja, a unutra će ostati sirove. Koristite kašičicu : Pre nego što zahvatite testo, uronite kašičicu u vruće ulje, a zatim u testo. To će sprečiti da se testo zalepi za kašičicu i omogućiće krofnicama da lakše padnu i počnu da se okreću.

: Pre nego što zahvatite testo, uronite kašičicu u vruće ulje, a zatim u testo. To će sprečiti da se testo zalepi za kašičicu i omogućiće krofnicama da lakše padnu i počnu da se okreću. Nemojte pretrpavati: Pržite u manjim turama. Ako pretrpate šerpicu, temperatura ulja će naglo pasti, a krofnice neće imati mesta da se „same okreću“.

Ove brzinske krofnice su dokaz da najukusnije stvari nastaju lako i brzo. Uživajte u mekom, vazdušastom testu koje će vas osvojiti na prvi zalogaj.

Imate jogurt i brašno? Ne čekajte! Ispržite ove krofnice već danas i uverite se u njihovu magiju.

