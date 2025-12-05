Brzo, hrskavo i neverovatno ukusno: Burek iz tiganja gotov za samo 15 minuta!

Da li ste imali prilike da probate ovaj burek iz tiganja – nije ništa lošiji od originala.

Brzo, hrskavo i neverovatno ukusno – burek iz tiganja gotova za samo 15 minuta!

Zaboravite na komplikovana testa i čekanje da kvasac proradi – ova brza gibanica-burke pravi se bez ikakve muke, a ukus će vas potpuno osvojiti.

Ako ste ljubitelji domaćeg bureka, ali nikako da uhvatite dovoljno vremena za klasiku iz rerne, ovo je pravo rešenje! Mekana unutra, spolja divno hrskava, a miris se širi po kuhinji čim je stavite da se peče.

Najlepši deo? Testo je gotovo u par poteza, bez dugog mešenja i bez kvasca, a samo kratko odstoji pre pečenja. Idealna je za brz doručak, fini ručak ili večeru kad želite nešto zasitno i ukusno, a da ne provedete pola dana u kuhinji.

Peče se direktno u tiganju, tako da rerna ostaje ugašena — a vi za svega nekoliko minuta uživate u specijalitetu koji podseća na najbolje pekarske zalogaje.

Sastojci:

1 jaje

kašičica šećera

kašičica soli

250 ml kefira

zeleniš po izboru (zelje, spanać..)

100 g kačkavalja

400 g brašna

kašika praška za pecivo

Priprema:

Ulijte jaje u posudu, pa dodajte šećer, so i kefir i dobro sve promešajte. Zatim dodajte usitnjen zeleniš i narendan kačkavalj.

Promešajte, pa dodajte brašno i prašak za pecivo pa sve sjedinite. Rukama umestite testastu masu i pokrijte činiju providnom folijom, te ostavite da odstoji 15 minuta.

Veknu testa podelite na pola, zatim svaku polovinu razvaljajte oklagijom i isecite na jednakih 8 trouglova.

Uronite ih u vrelo ulje u tiganju i propržite sa svih strana na srednjoj vatri. Prijatno!

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

