Buhtle meke kao duša: Dodajte kašiku ovoga u testo i ostaće sveže 3 dana

Zaboravite sve što znate o testu! Najmekše domaće buhtle traže samo kašiku belog praha iz špajza. Pekari će vas mrzeti zbog ovoga.

Tajna da dobijete buhtle meke kao duša je u jednoj kašici običnog gustina (skroba). Ovaj trik sprečava da testo postane tvrdo i suvo već sledećeg jutra.

Naše bake su uvek dodavale ovaj tajni sastojak da zavaraju komšinice. Bez toga, svako testo se brzo pretvori u kamen.

Domaćice često preteruju sa kvascem i tako unište sve. Ako ne probate ovo, stalno ćete bacati tvrdo i bajato pecivo.

Zašto vaše buhtle nisu kao iz pekare?

Istina je bolna, ali jednostavna. Brašno sadrži gluten koji testu daje strukturu, ali ga čini i žilavim ako se pretera. Ovde na scenu stupa „beli spas“. Gustin razbija tu glutensku mrežu taman toliko da najmekše domaće buhtle postanu realnost, a ne san. Naše bake nisu znale hemiju, ali su znale da ovaj prah čini čuda.

Ne dozvolite da vas lažu da vam treba pekara na paru. Ako ne ubacite ovaj sastojak, bacate novac jer će se pecivo osušiti pre nego što stigne do stola. Budite pametni, a ne ovce za šišanje.

Recept koji zlata vredi (Mera na šolje)

Evo ga spas za vaš novčanik i živce. Pratite korake i nema greške.

Glavna caka: U pola kilograma mekog brašna odmah umešajte jednu punu kašiku gustina.

Rastopite pola kocke svežeg kvasca u 250ml toplog mleka sa kašičicom šećera.

Dodajte jedno jaje, prstohvat soli i 50ml ulja.

Zamesite testo dok ne prestane da se lepi za prste (dodajte još malo brašna ako treba).

Ostavite da nadođe 45 minuta na toplom (pokriveno krpom, ne folijom!).

Razvijte, punite džemom ili eurokremom i ređajte u podmazan pleh.

Pecite na 180 stepeni oko 25 minuta dok ne porumene.

Rezultat? Testo koje se topi u ustima. Bukvalno. Kiflice i najmekše domaće buhtle sa ovim dodatkom nemaju konkurenciju.

Caka koju apotekari kriju

Postoji još jedan trik ispod žita. Čim izvadite tepsiju iz rerne, premažite vrelo pecivo sa malo otopljenog putera pomešanog sa vanilin šećerom. Kora će omekšati momentalno. Ne čekajte da se ohladi, to je greška.

Zaboravite na kupovne pekare i bacanje para. Ove buhtle meke kao duša su jedini recept koji će vam ikada trebati.

Domaćice koje ovo probaju više se ne vraćaju na staro. Ko još želi da žvaće suvo i tvrdo testo?

Priznajte pošteno – koga je sramota što će sam pojesti pola tepsije pre nego što se ohlade? Čekamo vaše odgovore!

