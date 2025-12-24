Burek bolji nego iz Sarajeva, samo stavite 1 sastojak u preliv: Bez mešenja, a kore se tope kao puter

Mislite da je pravi burek nemoguća misija? Uz ovaj trik sa prelivom, dobićete burek bolji nego iz Sarajeva. Hrskav, sočan i spreman za čas!

Koliko puta ste se našli pred praznim frižiderom, umorni posle posla, a ipak želite da na sto stavite nešto toplo, hrskavo i ‘na kašiku’ utešno? Zaboravite na odlazak u pekaru i onaj osećaj kada dobijete bajat okrajak. Verujte, uz ovaj mali trik, vaša kuhinja će postati glavna stanica za uživanje, a vi ćete napraviti burek bolji nego iz Sarajeva, i to bez ijednog zrna brašna rasutog po podu.

Mnogi misle da je za dobru pitu potrebno godinama učiti zanat razvlačenja kora. Ma, dajte, pustite te priče! Tajna uopšte nije u mešenju, već u prelivu koji pravi čuda od običnih, kupovnih kora.

Zašto ovaj trik provereno radi?

Sigurno ste se pitali zašto je pekarski burek tako mastan i slastan, a domaći često bude suv? Odgovor je jednostavan, ali efektan. Tajanstveni sastojak koji menja sve je – gazirana voda pomešana sa svinjskom mašću (ili puterom).

Obična voda samo ovlaži kore, ali gazirana voda ih čini vazdušastim. Mehurići vazduha tokom pečenja ‘podižu’ testo, razdvajaju slojeve i stvaraju onu neodoljivu hrskavost spolja, dok unutrašnjost ostaje mekana kao duša. Kada se to spoji sa masnoćom koja se topi, dobijate rezultat koji se ne zaboravlja.

Sastojci za tepsiju čiste sreće

Ne treba vam ništa egzotično, verovatno sve ovo već imate u špajzu. Da biste napravili burek bolji nego iz Sarajeva, pripremite:

500g gotovih kora za pitu (birajte one deblje, za gibanicu)

300g mlevenog mesa (mešano je najbolje)

2 glavice crnog luka (ne štedite na luku, on daje slast)

So i biber po ukusu

Za čarobni preliv:

300 ml gazirane vode

100 ml ulja (ili 2 pune kašike otopljene masti – preporuka kuće!)

Malo soli

Priprema koja ide kao podmazana

Prvo i osnovno, uključite rernu na 200 stepeni. Dok se ona greje, izdinstajte sitno seckan luk na malo ulja dok ne postane staklast. Ubacite meso, začinite solju i biberom (slobodno malo jače, kore će upiti) i pržite dok ne promeni boju. Nema potrebe da ga prepržite, dovršiće se u rerni.

Sada sledi magija. Pomešajte gaziranu vodu i otopljenu mast u jednoj posudi. Uzmite okruglu tepsiju, nauljite je i stavite dve kore na dno, tako da im krajevi vire napolje. Poprskajte ih bogato prelivom. Zgužvajte dve kore, bacite ih u tepsiju, pospite filom od mesa, pa opet preliv. Ponavljajte postupak – kore, fil, preliv – dok sve ne potrošite.

Na kraju, one krajeve koji vire prebacite ka unutra, stavite jednu lepu koru preko svega da ‘ušuškate’ burek i zalijte ostatkom preliva. Neka pliva! Izbockajte viljuškom i pravac u rernu na nekih 30-40 minuta, dok ne dobije onu zlatno-bakarnu boju.

Trenutak istine: Miris koji okuplja porodicu

Kada izvadite tepsiju, nemojte odmah seći. Ostavite ga par minuta da ‘odmori’ i upije sve sokove. Nema lepšeg osećaja od mirisa doma dok se iz rerne širi toplina i ukus koji svi obožavaju. Ovaj recept nije samo obrok – to je trenutak čistog zadovoljstva. Ne čekajte neku posebnu priliku, iznenadite svoje ukućane već večeras vrelim burekom i hladnim jogurtom. Prijatno!

