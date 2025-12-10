Cela Srbija greši: Gibanicu pečemo pogrešno već 40 godina – evo kako se zapravo pravi“

Mislite da je vaša pita savršena? Gibanicu pečemo pogrešno godinama. Otkrijte trik starih majstora i spremite gibanicu koja nikada ne pada.

Izvadite gibanicu iz rerne, ponosni na zlatno testo – a ono odmah splasne i postane gnjecavo. Nije problem u vašem umeću, već u tome što gibanicu pečemo pogrešno. Njena tajna nije u siru, već u strpljenju i reakciji koju nesvesno prekidamo.

Da bi vaša gibanica bila onakva kakvu pamtite iz bakine kuhinje – vazdušasta, sočna unutra, a hrskava spolja – odgovor leži u pripremi preliva i, što je najvažnije, u onome što radite pre nego što uključite rernu. Suština je u „odmoru“ testa. Ako pitu gurnete u vrelu rernu čim je složite, kore nemaju vremena da upiju masnoću i vlagu, što dovodi do toga da se preliv samo skuva između slojeva, umesto da postane jedno sa njima. Prava magija nastaje kada dozvolite sastojcima da se sjedine pre termičke obrade.

Zašto nam gibanica pada i gubi formu?

Greška koju pravimo decenijama je brzina. Žurimo da završimo ručak, umutimo jaja, izmrvimo sir, nabacamo kore i odmah pečemo. Ovo je siguran put do „gumene“ pite. Kada gibanicu pečete odmah, jaja naglo nabubre od toplote, ali struktura kora ostaje suva i krta. Čim temperatura padne, vazduh izlazi, i pita kolabira.

Da bi se dobio onaj čuveni efekat „gužvare“ koja se topi u ustima, neophodno je da napravite emulziju od jaja, kisele vode, ulja i sira, i da tom smesom bogato natopite svaku zgužvanu koru.

Trik sa „hladnim startom“ koji menja sve

Evo kako se zapravo pravi savršenstvo:

Složite pitu polako: Ne štedite na prelivu. Svaka kora mora biti „okupana“.

Ključni trenutak: Kada složite pitu, nemojte je odmah stavljati u rernu. Ostavite je da odstoji na sobnoj temperaturi bar 15 do 20 minuta. Ovo dozvoljava korama da popiju tečnost i postanu elastične.

Šok temperatura: Rerna mora biti pakleno vruća (oko 220 stepeni) kada ubacujete tepsiju, a zatim smanjite na 200. Taj početni šok fiksira oblik.

Mali sastojak za veliku razliku

Mnogi se pitaju šta dodati u gibanicu da bude još bolja? Probajte da zamenite deo ulja sa kašikom svinjske masti ili putera. Masnoća životinjskog porekla daje onu specifičnu hrskavost korici koju obično ulje ne može da postigne. Takođe, nikada ne preterujte sa praškom za pecivo – on često daje veštački ukus. Dobra kisela voda je sasvim dovoljna da podigne testo.

Gibanicu pečemo pogrešno godinama. A nema lepšeg osećaja od mirisa doma dok se iz rerne širi toplina i ukus koji svi obožavaju. Ona nije samo recept – već trenutak zajedništva i zadovoljstva za trpezom. Ne čekajte posebnu priliku, primenite ovaj savet i iznenadite svoje najbliže već večeras.

