Čuvena sarajevska pita: Pekar s Baščaršije otkriva tajnu, nije trik u testu već u prelivu

U Sarajevu pita s mesom nije samo hrana, već priča koja se prenosi generacijama. Svaka korica i svaki zavijeni sloj nose duh stare bosanske kuhinje, a priprema se s posebnom pažnjom, kao da se u nju upliće deo porodične istorije.

Jedan čuveni pekar sa Baščaršije, poznat po pitama koje se prodaju odmah nakon što izađu iz rerne, otkriva tajnu savršene pite: nije reč samo o testu, već i o posebnom prelivu kojim se pita zaliva nakon pečenja, dovoljno da ostane sočna, a da spolja ostane hrskava.

Sastojci za domaće jufke:

500 g glatkog brašna (tip 400 ili 500)

1 kašičica soli

250 ml mlake vode (po potrebi)

2 kašike ulja

Malo brašna za posipanje

100 ml ulja ili rastopljene masti za premazivanje

Nadev (klasična pita s mesom):

400 g mlevene junetine ili teletine

2 glavice crnog luka (sitno seckane)

So i biber po ukusu

½ šolje vode ili kisele vode

Po želji: mlevena paprika ili peršun

Umesto mesa, možete koristiti sir i jaja za sirnicu, zelje ili spanać za zeljanicu, krompir za krompirušu, ili jabuke i cimet za slatku verziju.

Tajni preliv pekara:

100 ml vode

100 ml mlijeka

30 g putera ili 3 kašike ulja

Prstohvat soli

Priprema:

Zamesite tijesto – brašno i so pomešajte, dodajte mlaku vodu i ulje, mesite dok ne dobijete glatko, elastično testo. Ostavite da odmori 30 minuta.

Pripremite nadev – meso pomešajte s lukom i začinima, dodajte vodu da masa bude sočna.

Razvucite kore – testo podelite na kugle i razvucite tanke, gotovo providne kore.

Punjenje i motanje – nadev rasporedite po ivici kore, urolajte u „puža“ i složite u tepsiju.

Pečenje – zagrejte rernu na 200°C, pecite 35–45 minuta dok pita ne dobije zlatnu boju.

Preliv – zagrejte mleko, vodu, so i puter, prelijte pitu nakon što se malo ohladi i pokrijte kuhinjskom krpom da upije.

Posluživanje:

Pitu servirajte toplu, isečenu na trouglove ili kocke, uz čašu jogurta, kefira ili pavlake.

Za sočniju verziju, preliv možete napraviti od 150 ml mleka i 150 ml vode, a za slatku verziju koristite šećerni sirup s limunom.

