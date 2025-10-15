Čuvena sarajevska pita: Pekar s Baščaršije otkriva tajnu, nije trik u testu već u prelivu

U Sarajevu pita s mesom nije samo hrana, već priča koja se prenosi generacijama. Svaka korica i svaki zavijeni sloj nose duh stare bosanske kuhinje, a priprema se s posebnom pažnjom, kao da se u nju upliće deo porodične istorije.
Jedan čuveni pekar sa Baščaršije, poznat po pitama koje se prodaju odmah nakon što izađu iz rerne, otkriva tajnu savršene pite: nije reč samo o testu, već i o posebnom prelivu kojim se pita zaliva nakon pečenja, dovoljno da ostane sočna, a da spolja ostane hrskava.
Sastojci za domaće jufke:
- 500 g glatkog brašna (tip 400 ili 500)
- 1 kašičica soli
- 250 ml mlake vode (po potrebi)
- 2 kašike ulja
- Malo brašna za posipanje
- 100 ml ulja ili rastopljene masti za premazivanje
Nadev (klasična pita s mesom):
- 400 g mlevene junetine ili teletine
- 2 glavice crnog luka (sitno seckane)
- So i biber po ukusu
- ½ šolje vode ili kisele vode
Po želji: mlevena paprika ili peršun
Umesto mesa, možete koristiti sir i jaja za sirnicu, zelje ili spanać za zeljanicu, krompir za krompirušu, ili jabuke i cimet za slatku verziju.
Tajni preliv pekara:
100 ml vode
100 ml mlijeka
30 g putera ili 3 kašike ulja
Prstohvat soli
Priprema:
Zamesite tijesto – brašno i so pomešajte, dodajte mlaku vodu i ulje, mesite dok ne dobijete glatko, elastično testo. Ostavite da odmori 30 minuta.
Pripremite nadev – meso pomešajte s lukom i začinima, dodajte vodu da masa bude sočna.
Razvucite kore – testo podelite na kugle i razvucite tanke, gotovo providne kore.
Punjenje i motanje – nadev rasporedite po ivici kore, urolajte u „puža“ i složite u tepsiju.
Pečenje – zagrejte rernu na 200°C, pecite 35–45 minuta dok pita ne dobije zlatnu boju.
Preliv – zagrejte mleko, vodu, so i puter, prelijte pitu nakon što se malo ohladi i pokrijte kuhinjskom krpom da upije.
Posluživanje:
Pitu servirajte toplu, isečenu na trouglove ili kocke, uz čašu jogurta, kefira ili pavlake.
Za sočniju verziju, preliv možete napraviti od 150 ml mleka i 150 ml vode, a za slatku verziju koristite šećerni sirup s limunom.
(Novi.ba)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com