Napravite ovu brzu i ukusna pitu sa mesom koja u trenu nestaje sa tanjira!

Da li imate 20 minuta? To je više nego dovoljno za najukusniju pitu sa mesom koju ćete ikad probati.

Ako volite domaće i ukusne pite, ali nemate mnogo vremena, ovaj recept za brzu pitu sa mesom je pravo rešenje. Mekano, masno testo u kombinaciji sa sočnim, dinstanim mesom stvara savršen obrok koji se brzo priprema, a još brže nestaje sa stola. Bez čekanja da se testo odmori, ova pita je idealna kada želite ukusan i topao obrok u samo nekoliko minuta pečenja.

Sastojci

Za testo:

250 g brašna

100 g masti, margarina ili putera

1 dl toplog mleka

1/2 kvasca

1 žumance

1 kašičica šećera

1 kašićica soli



Za nadev:

300 g mlevenog mesa

1 glavica crnog luka (isečenog na sitne kockice)

3 kašike sitno sečenog lista peršuna

1 belance

1 kašičica bibera

po potrebi so

Za premazivanje i posipanje:

1 jaje

malo susama

malo krupne morske soli

Priprema

U posudu za mešenje staviti brašno, mast, mleko, kvasac, žumanca, šećer, so i zamesiti testo (ne treba kvasac da nadođe). Testo podeliti na dve jufke.

Oklagijom rastanjiti prvu jufku pa je staviti u suv, dublji pleh (testo je masno pa nema potrebe za dodatnom masnoćom na plehu). Preko kore staviti dinstano meso (ocediti ga ako ima potrebe), a zatim staviti rastanjenu drugu koru, izbockati je viljuškom, premazati umućenim jajetom i posuti susamom i krupnom morskom soli.

Peći u zagrejanoj rerni na 180 C 12-15 minuta (dok ne poprimi zlatno-žutu boju).

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(recepti.com)

