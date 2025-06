Da li ste probali pogaču sa čvarcima? Domaćice poludele za ovim receptom, najtraženiji je na Guglu

Najtraženiji recept na Guglu

Recept za pogaču sa čvarcima omiljeni je među domaćicama u Srbiji

Potrebni sastojci

Za testo:

600 g brašna

20 g svežeg kvasca

3 dl mlake vode

1 jaje

1 kašičica šećera

2 kašičice ravne soli

2 kašike ulja

300 g mlevenih čvaraka

Za premazivanje:

1 jaje

po potrebi suncokret

po potrebi susam

Priprema:

U vanglici podići kvasac sa šećerom, malo vode i brašna. Dodati ostatak vode, jaje, ulje, so, punu kašiku mlevenih čvaraka i umesiti testo. Ostaviti da duplira, razviti ga i premazati ostatkom čvaraka. (ako su vam čvarci slani, pazite na so) Uviti testo u rolat. Zaseći celom dužinom, ali na početku ne do kraja. Uviti u pletenicu pa onda u puža. Podići i prebaciti u pleh s pek papirom.

Pokriti i ostavite da pogača duplira. Premazati jajetom, posuti semenkama i peći na 180C. Pečenu pokriti i ostaviti tako 10 minuta. Ohladiti i pogaču kidati rukama, ne seći.

