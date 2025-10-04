Daleko zdravija opcija: „Pamuk krofne“ su mekane kao duša, a ostaju sveže i do 7 dana!

Krofne su mnogima od nas omiljena poslastica, dok ih neki vole u slatkoj varijanti, ima i onih koji ih prave i u slanoj.
Skoro svaka domaćica ima svoj recept za krofne, a obično se prže u dubokom ulju. Ipak, vredi pokušati i one koje se peku u rerni, jer tako možete uživati u omiljenoj hrani bez griže savesti.
Fenomenalnog su ukusa, neverovatno su vazdušaste poput pamuka, a mnogo manje kalorične.
Sastojci
- 2 jaja
- 30 g kristal šećera
- 1 kesica vanilin šećera
- 1 kesica praška za pecivo,
- 200 ml jogurta,
- 16 kašika brašna,
- 90 ml ulja
Priprema
Jaja umutite sa šećerom. Dodajte ostale sastojke, ulje, jogurt, prašak za pecivo, vanilin šećer, brašno i sve lepo umutite da se dobro sjedini.
Krofnice peći u plehu za pečenje s kalupima u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 15 minuta. Potom ih pospite šećerom u prahu i uživajte u neodoljivom ukusu.
