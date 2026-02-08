Ukusna i jednostavna za napraviti domaća pita - šta više poželeti?

Domaća pita po starom receptu koja nestaje sa stola za 10min, bolja je čak i od bureka.

Domaća pita i sa domaćim korama – jednostavna, a ukusnija i od bureka.

Postoje ona jela koja mirišu na detinjstvo, na vikende i kuhinju u kojoj se sve radi polako i s merom. Pita sa domaćim korama spada upravo u tu grupu – ne zahteva komplikovane sastojke, ali traži malo strpljenja i dobru volju. Rezultat je jelo koje mnogi smatraju čak i boljim od klasičnog bureka, jer je laganije, a izuzetno sočno.

Sastojci:

Za testo je potrebno:

600 g brašna

20 ml ulja

1 kašičica soli

450 ml mlake vode

Za fil je potrebno:

300 g svežeg iseckanog spanaća

350 g sira

6 jaja

Priprema:

Umestiti testo, pa ga podeliti na 4 delia i ostaviti ga da „odmori“. Razvući testo oklagijom. Prvu koru razvući rukama da bude potpuno tanka, pa preklopiti levu i desnu stranu ka sredini. Pouljiti i filovati, pa prebacivat sa jedne i druge strane kako bi je zatvorili. Postupak ponoviti i sa ostalim korama pa ređati u pleh.

Ova pita je idealna i za porodični ručak i za večeru, jer je zasitna, a opet dovoljno lagana da se jede bez težine u stomaku. Najlepša je dok je još topla, ali ostaje mekana i sutradan. Ako volite domaću kuhinju i miris sveže pečenih kora, ovo je recept kojem ćete se sigurno vraćati.

Prijatno!

(still.kurir.rs/YouTube-Aurora Recepti)

