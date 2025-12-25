Domaća pogača po bakinom receptu: Tajni sastojak za mekoću koji menja sve

Ništa ne može da zameni onaj osećaj kada se kuhinjom proširi miris pečenog testa koji momentalno vraća u bezbrižno detinjstvo. Prava domaća pogača je od davnina ritual koji okuplja porodicu oko stola. Ovaj recept je rešenje za sve vas koji želite da osetite tu magiju, a mislite da nemate vremena ili veštine za komplikovana testa.

U nastavku ćete otkriti kako da, uz svega nekoliko osnovnih sastojaka i malo ljubavi, napravite pecivo koje je spolja hrskavo, a unutra mekano kao duša. Zaboravite na gumena testa i neuspela nadimanja – pred vama je vodič koji garantuje uspeh.

Tajna pripreme koju domaća pogača zahteva

Da bi vaša domaća pogača bila savršena, ne trebaju vam skupi sastojci niti profesionalna oprema. Sve počinje sa kvascem. Prvi korak je buđenje kvasca u mlakoj vodi sa malo šećera. Ovo je ključni trenutak; ako kvasac ne zapeni, testo neće disati. Dok čekate tu malu hemijsku reakciju, pripremite brašno, so i ulje. Mnogi zaboravljaju da brašno treba prosejati – to nije mit, već način da ubacite vazduh u smesu.

Kada sjedinite tečne i suve sastojke, počinje prava umetnost. Mešenje testa rukama prenosi vašu energiju na namirnice. Testo treba da bude glatko i da se odvaja od posude. Ne žurite. Dozvolite mu da odmara na toplom mestu. Strpljenje je začin koji se ne kupuje, ali pravi najveću razliku.

Potrebno je:

800 gr brašna

500 ml mleka

1 jaje

50 ml maslinovog ulja

20 gr kvasca

1 kašičica šećera

malo soli

Za premaz:

1 žumance

kašika mleka

malo ulja

semenke, krupna so

Priprema:

Rastopiti kvasac u mlakom mleku dodati šećer da zapeni. Dodati jaje ulje i malo žicom umutiti. Dodati ostatak mleka brašno po malo i so i mešati varjačom izlupati testo.

Dodati sve brašno i zamesiti glatko testo, pokriti folijom i krpom da odmori 30 min na sobnoj temperaturi. Testo izvrnuti na sto koji ste malo namazali uljem. Iseći ga na 4 jednaka dela i jedno manje. Loptice obraditi rukom i pokriti još malo.

Veće lopte razviti u kvadrat iseći po sredini na trake ne sasvim do kraja. Odozgo uvojati u kiflu i saviti u krug, u sredinu staviti male loptice od testa.

Ređati u okrugli pleh 28 cm prečnika koji ste podmazati uljem. Pogaču odmoriti pa je premazati sa žumancetom u koji ste stavim kašiku mleka i malo maslinovog ulja posuti susamom i krupnom solju. Peći na 180 stepeni 50-60 minuta.

Kako postići savršenu zlatnu koricu?

Mnogi se pitaju kako bake uvek dobiju onu neodoljivu boju. Trik je jednostavan. Pre nego što domaća pogača uđe u rernu, premažite je blago uljem ili žumancetom. Pecite je u dobro zagrejanoj rerni dok ne porumeni. Ali pazite, rernu ne otvarajte prvih petnaest minuta da testo ne bi palo. Kada je izvadite, poprskajte je sa malo vode i pokrijte krpom – tako korica postaje meka, a sredina ostaje vazdušasta.

Zašto ovaj recept uvek uspeva?

Jednostavnost : Nema komplikovanih koraka ni vaganja u gram.

: Nema komplikovanih koraka ni vaganja u gram. Fleksibilnost : Možete koristiti svež ili suvi kvasac.

: Možete koristiti svež ili suvi kvasac. Ekonomičnost: Sastojke verovatno već imate u kući.

