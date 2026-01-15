Domaće kore kao od šale: Uz ovaj trik svako može da razvuče tanko testo bez cepanja

Dok mnogi veruju da je umeće razvlačenja kora dar sa kojim se čovek rađa, istina je potpuno drugačija i krije se u jednostavnoj tehnici. Tanko testo bez cepanja nije mit, niti privilegija iskusnih pekarskih majstora, već rezultat malog hemijskog procesa koji se odvija u vašoj vangli, a na koji verovatno niste obraćali pažnju.
Koliko puta ste se našli pred stolom prekrivenim brašnom, umorni i razočarani jer se kora cepa na svakom ćošku, dok vi samo želite da porodicu obradujete toplom pitom? Mnogi odustaju i trče u prodavnicu po gotove kore, verujući da je sudbina okrutna prema njihovim kulinarskim sposobnostima. Ali, rešenje nam stoji u kuhinji, sakriveno u zaboravljenim savetima naših baka koje su znale kako da testo postane elastično poput svile.
Tajna za tanko testo bez cepanja koju niko ne primećuje
Stari recepti i iskustva domaćica sa juga Srbije govore nam jednu stvar: testo je živa stvar i traži strpljenje, ali i jedan ključni sastojak koji opušta gluten. Nije reč o skupim dodacima, već o običnom sirćetu i toploj vodi. Ipak, prava magija nastaje tek kada shvatite kako da tretirate testo pre samog razvlačenja.
Da biste dobili tanko testo bez cepanja, potrebno je da pratite ovaj ritual:
Sastojci za uspeh:
- 500g mekog brašna (tip 400)
- 300ml mlake vode (ne vrele!)
- 1 kašičica soli
- 2 kašike ulja (plus ulje za premazivanje)
- 1 kašika sirćeta (ključni sastojak za elastičnost)
Postupak koji garantuje rezultat:
Zamesite testo od navedenih sastojaka. Testo mora biti meko, ali da se ne lepi za ruke. Udarajte testom o radnu površinu bar 20 puta – ovo zvuči kao praznoverje, ali zapravo aktivira gluten na pravi način. Podelite testo na tri jufke.
Evo gde nastaje preokret. Jufke obilno premažite uljem, stavite ih na tanjir i prekrijte providnom folijom ili toplom krpom. Ostavite ih da odmore najmanje 30 minuta. Mnogi ovde greše i žure. Ako ne sačekate, nećete dobiti tanko testo bez cepanja, već testo koje se vraća i puca.
Nakon odmora, stavite stolnjak na sto i pospite ga brašnom. Stavite jufku na sredinu i polako je rastanjite oklagijom na veličinu tanjira. Zatim, nauljenim rukama, polako vucite ivice testa u krug. Videćete čudo – testo će se samo razvlačiti, postajaće prozirno i neće pucati. Ovo je trenutak kada shvatate da je strah bio bezrazložan.
Uz ovaj metod, tanko testo bez cepanja postaje vaša svakodnevica, a ne nedostižan san. Probajte ovaj trik već danas i javite nam u komentarima – da li je vaša pita nadmašila očekivanja?
