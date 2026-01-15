Domaće kore kao od šale: Uz ovaj trik svako može da razvuče tanko testo bez cepanja

Otkrijte kako da razvučete savršeno tanko testo bez cepanja. Zaboravite na frustracije, vaše pite će od danas biti kao iz najboljih pekara.

Dok mnogi veruju da je umeće razvlačenja kora dar sa kojim se čovek rađa, istina je potpuno drugačija i krije se u jednostavnoj tehnici. Tanko testo bez cepanja nije mit, niti privilegija iskusnih pekarskih majstora, već rezultat malog hemijskog procesa koji se odvija u vašoj vangli, a na koji verovatno niste obraćali pažnju.

Koliko puta ste se našli pred stolom prekrivenim brašnom, umorni i razočarani jer se kora cepa na svakom ćošku, dok vi samo želite da porodicu obradujete toplom pitom? Mnogi odustaju i trče u prodavnicu po gotove kore, verujući da je sudbina okrutna prema njihovim kulinarskim sposobnostima. Ali, rešenje nam stoji u kuhinji, sakriveno u zaboravljenim savetima naših baka koje su znale kako da testo postane elastično poput svile.

Tajna za tanko testo bez cepanja koju niko ne primećuje

Stari recepti i iskustva domaćica sa juga Srbije govore nam jednu stvar: testo je živa stvar i traži strpljenje, ali i jedan ključni sastojak koji opušta gluten. Nije reč o skupim dodacima, već o običnom sirćetu i toploj vodi. Ipak, prava magija nastaje tek kada shvatite kako da tretirate testo pre samog razvlačenja.

Da biste dobili tanko testo bez cepanja, potrebno je da pratite ovaj ritual:

Sastojci za uspeh:

500g mekog brašna (tip 400)

300ml mlake vode (ne vrele!)

1 kašičica soli

2 kašike ulja (plus ulje za premazivanje)

1 kašika sirćeta (ključni sastojak za elastičnost)

Postupak koji garantuje rezultat:

Zamesite testo od navedenih sastojaka. Testo mora biti meko, ali da se ne lepi za ruke. Udarajte testom o radnu površinu bar 20 puta – ovo zvuči kao praznoverje, ali zapravo aktivira gluten na pravi način. Podelite testo na tri jufke.

Evo gde nastaje preokret. Jufke obilno premažite uljem, stavite ih na tanjir i prekrijte providnom folijom ili toplom krpom. Ostavite ih da odmore najmanje 30 minuta. Mnogi ovde greše i žure. Ako ne sačekate, nećete dobiti tanko testo bez cepanja, već testo koje se vraća i puca.

Nakon odmora, stavite stolnjak na sto i pospite ga brašnom. Stavite jufku na sredinu i polako je rastanjite oklagijom na veličinu tanjira. Zatim, nauljenim rukama, polako vucite ivice testa u krug. Videćete čudo – testo će se samo razvlačiti, postajaće prozirno i neće pucati. Ovo je trenutak kada shvatate da je strah bio bezrazložan.

Uz ovaj metod, tanko testo bez cepanja postaje vaša svakodnevica, a ne nedostižan san. Probajte ovaj trik već danas i javite nam u komentarima – da li je vaša pita nadmašila očekivanja?

