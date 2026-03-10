Domaće pituljice za 30 minuta: Toliko su mekane i mirisne da nestaju sa tanjira dok su još vrele

Domaće pituljice sa sirom bude sećanja na detinjstvo i tople porodične trenutke. Napravite ovo mekano pecivo danas i obradujte svoje.

Domaće pituljice sa sirom zahtevaju svega trideset minuta za vreo, savršen doručak. Pravi trik za mekoću testa otkrivamo na sredini ovog teksta. Ovaj stari recept budi najlepše uspomene na tople porodične obroke. Često nemate dovoljno vremena ujutru za dugo stajanje pored šporeta.

Sada možete brzo spremiti ukusan obrok za celu porodicu. Probajte da zamenite komplikovano lisnato testo običnim gotovim korama za pitu. Tako efikasno štedite dragoceno vreme. Imaćete topao obrok na stolu pre nego što jutarnja kafa provri. Vaše domaće pituljice sa sirom nestaće brzinom svetlosti sa tanjira.

Kako pravilno pripremiti domaće pituljice sa sirom?

Napravite bogat premaz od jogurta, ulja i praška za pecivo. Svaku koru pažljivo premažite ovom smesom pre dodavanja punjenja. Presavijajte testo nežno i pecite kratko na visokoj temperaturi radi zadržavanja vlage.

Pucanje testa predstavlja čest problem prilikom pečenja. Vlažan premaz sprečava ovaj nepoželjan ishod. Kiselina iz jogurta deluje direktno na prašak za pecivo. Ta reakcija stvara male mehuriće vazduha unutar kora. Mehurići daju testu odličnu lakoću. Zato ovo brzo pecivo uvek ostaje savršeno mekano iznutra. Rubovi postaju neodoljivo hrskavi tokom pečenja. Možete koristiti i kiselu vodu umesto jogurta. Ipak, jogurt daje bogatiji ukus i bolju strukturu testu.

Spisak namirnica za ukusan jutarnji obrok

Spisak potrebnih namirnica je veoma kratak. Sigurno već imate sve ove sastojke u frižideru. Ove brze pitice ne traže odlazak u veliku nabavku.

Pola kilograma tankih kora za pitu

Trista grama punomasnog starog sira

Dva jaja za glavno punjenje

Jedno jaje za spoljašnje premazivanje

Jedna šolja gustog jogurta

Pola šolje suncokretovog ulja

Jedna kesica praška za pecivo

Pripremite fil vrlo jednostavno u jednoj činiji. Umutite sir sa dva cela jaja. Ostavite dobijenu smesu sa strane dok pripremate kore. Obratite pažnju na slanoću sira. Probajte fil pre nego što napunite kore. Dodajte prstohvat soli samo ukoliko koristite potpuno neslan sir.

Tajna premaza za najbolje pituljice

Sada dolazimo do najvažnijeg koraka u celom procesu. Greška koju mnogi prave jeste preskakanje tečnog premaza. Ovaj recept za pituljice zahteva pažnju prilikom premazivanja kora. Umutite jogurt, ulje i prašak za pecivo u glatku smesu. Ova tečnost temeljno menja teksturu gotovih kora. Isecite svaku koru na tri duže trake. Svaku traku namažite pripremljenim premazom pomoću silikonske četkice. Stavite punu kašiku sira na sam početak trake. Presavijajte testo pažljivo u obliku trougla do samog kraja.

Probajte da ne stežete testo previše jako tokom savijanja. Slobodan vazduh unutar trougla pomaže da domaće pituljice sa sirom lepo narastu. Poređajte trouglove u veliki pleh obložen pek papirom. Umutite preostalo jaje i premažite svaki trougao odozgo. Pospite susam preko testa za dodatni ukus.

Zašto recept za pituljice nekad podbaci?

Suvo i tvrdo pecivo niko ne voli da jede. Predugo pečenje nemilosrdno isušuje tanke kore. Rernu obavezno zagrejte na dvesta stepeni pre ubacivanja pleha. Pecite trouglove tačno petnaest minuta uz stalni nadzor. Pratite promenu boje testa vrlo pažljivo. Izvadite pleh čim brze pitice dobiju lepu zlatnu nijansu.

Prekrijte vrelo pecivo čistom pamučnom krpom na tačno pet minuta. Krpa uspešno zadržava toplotu. Ta zaostala para dodatno omekšava pečenu koricu. Vaše pituljice iz rerne zadržavaju punu svežinu satima nakon pečenja. Možete ih jesti i sutradan uz šolju toplog mleka. Podgrejte ih kratko u tiganju bez ulja.

Da li više volite klasičan slani sir ili redovno dodajete spanać u Vaš doručak? Napišite nam u komentarima koji dodatak uvek birate.

Koliko dugo se peku pituljice sa sirom?

Pecite trouglove tačno petnaest minuta na dvesta stepeni. Gotove su čim dobiju svetlu zlatnu boju po površini.

Da li mogu da zamrznem nepečene pituljice?

Spremite trouglove u plastične posude i odvojite ih pek papirom. Pecite ih direktno iz zamrzivača bez prethodnog odmrzavanja.

Koji sir je najbolji za pitu od gotovih kora?

Stari punomasni kravlji sir daje najjači ukus testu. Probajte da dodate i malo sitnog sira radi kremastije strukture.

